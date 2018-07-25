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MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun, Bakanlığa bağlı birimleri ve yayıncıları FETÖ konusunda uyardığını gösteren belge ortaya çıktı.

MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş imzasıyla, yayıncılara ve Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilen yazıda, ders kitapları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Odatv'nin haberine göre, ders kitaplarında FETÖ ile iltisaklı hiçbir içeriğin yer almaması konusunda yapılan uyarıda, “Gerek kitabın hazırlanmasında görev alan kişiler gerekse kaynakçaların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan kişilerden ve bunların ürünlerinden arındırılması; herhangi bir terör örgütünü çağrıştıracak öğelere yer verilmemesini sağlayacak şekilde gerekli incelemelerin tekraren ve hassasiyetle yapılması; tespit edilen düzeltme/düzenleme gerektirenlerin 12 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bildirilmesine…” ifadeleri kullanıldı.

İşte Talim ve Terbiye Kurulu’nun gönderdiği yazı:

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