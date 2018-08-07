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MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.08.2018 21:30 | Son Güncelleme

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Türk, liselere yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen tüm öğrencilerin istedikleri okul türünde öğrenim görmelerine imkan sağlayacaklarını açıkladı

MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin büyük kısmının sadece Anadolu lisesi tercihi yaptığını belirtti.

Türk, şöyle konuştu:

"30 Temmuz'da liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra tüm öğrencilerimizin bir ortaöğretim kurumuna yerleştirileceğini ve hiçbir öğrencimizin istemediği bir okul türünde öğrenim görmemesini sağlamak için çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu talepleri karşılamak üzere 16 Anadolu lisesi açtık, 38 mesleki ve teknik eğitim Anadolu lisesini çok programlı Anadolu lisesine dönüştürdük. Bazı okullarımızın da kullanılmayan boş dersliklerini mevcut Anadolu liselerimize tahsis ederek, kapasite oluşturma yoluna gittik."

Anadolu liselerinin kontenjanlarının da artırıldığını anlatan Ercan Türk, "643 Anadolu lisemizin kontenjanlarını artırarak, 6 Ağustos'ta başlayan yerleştirmeye esas nakil sürecinde toplam 58 bin Anadolu lisesi kontenjanı oluşturduk ve öğrencilerimizin tercihine açtık." dedi.

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"ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ OKUL TÜRÜNDE ÖĞRENİM GÖRECEK"

Yeni açılan, dönüştürülen ve kontenjanları artırılan liselerin, yerleşemeyen öğrencilerin taleplerini karşılayacak durumda olduğuna işaret eden Türk, "Bazı öğrencilerimiz yerleştiği halde okulunu değiştirmek veya ikametine daha yakın bir okulda oluşan boş kontenjanlara nakil olmak isteyecek. Dolayısıyla başvuruların yine aynı okullarda yoğunlaşması sebebiyle ilk nakil sürecinde de bazı öğrencilerimiz yerleşemeyebilir. Ancak öğrenci ve velilerimiz açısından bir telaşa mahal olmayacak. Eğitim-öğretim başlamadan önce tüm öğrencilerimizin istediği okul türünde öğrenim görmelerini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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"EK TEDBİRLER ALINABİLİR"

Ercan Türk, her nakil döneminin ardından ek tedbirler alınabileceğini söyleyerek, "Sonuçların açıklandığı her dönemde, yeniden bir çalışma yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa ki bu, veriler üzerinden yapılabilecek bir yorumdur. O tarihte bunlar Bakanlığımızca değerlendirilecektir." diye konuştu.

Yerel yerleştirmeye esas nakil sürecinde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"nın ve "tercih önceliği"nin dikkate alınmayacağını vurgulayan Türk, şunları kaydetti:

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"Öğrencilerimiz, ilk yerleştirmeler yapılırken 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu' esaslarına göre yerleştirildi. Bu defa 'Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu' işleyecek. Dolayısıyla ilk yerleştirmelerde kılavuz bütün öğrencilere aynı şartlarda uygulanmışsa, bu kılavuz hem yerleşemeyen hem de yerleştiği halde nakil yapacak öğrencilere eşit olarak uygulanacağı için burada bir eşitsizlik veya öğrencilerin aleyhine bir durum söz konusu olmayacak."

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meb MEB Ortaöğretim liselere yerleştirme sonuçları Milli eğitim Bakanlığı

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