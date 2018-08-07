MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin büyük kısmının sadece Anadolu lisesi tercihi yaptığını belirtti.

Türk, şöyle konuştu:

"30 Temmuz'da liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra tüm öğrencilerimizin bir ortaöğretim kurumuna yerleştirileceğini ve hiçbir öğrencimizin istemediği bir okul türünde öğrenim görmemesini sağlamak için çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu talepleri karşılamak üzere 16 Anadolu lisesi açtık, 38 mesleki ve teknik eğitim Anadolu lisesini çok programlı Anadolu lisesine dönüştürdük. Bazı okullarımızın da kullanılmayan boş dersliklerini mevcut Anadolu liselerimize tahsis ederek, kapasite oluşturma yoluna gittik."

Anadolu liselerinin kontenjanlarının da artırıldığını anlatan Ercan Türk, "643 Anadolu lisemizin kontenjanlarını artırarak, 6 Ağustos'ta başlayan yerleştirmeye esas nakil sürecinde toplam 58 bin Anadolu lisesi kontenjanı oluşturduk ve öğrencilerimizin tercihine açtık." dedi.