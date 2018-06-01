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MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeyi verdi. Gaziantep'te konuşan Yılmaz "Bu yıl da Eylül'e kadar da 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

EĞİTİMİN BÜTÇESİ 12 KATINA ÇIKTI

Gaziantep'in eğitim sorununun 2018- 2019 döneminde çözüleceğini aktaran Yılmaz, "Hükümetimizin bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Bizden önce, savunma ve sağlıktan sonra eğitim gelirdi. Ama şimdi eğitim bir numara. Eğitime 134 milyar 700 milyon liranın üzerindeki bir kaynağı, yani bütçemizin yüzde 18'den fazlasını eğitime ayırıyoruz. 2002'de ayrılan miktar 10,5 milyar bile değildi. Yüzde 10'una bile tekabül etmeyen bir miktardan, miktar olarak 12 katının üzerine çıktık. Bu yatırımlarla sadece bizim bakanlığımız döneminde 281 binin üzerinde derslik yaptık" dedi.

584 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmazlardan birinin de derslik başına düşen öğrenci sayısı olduğunu belirten Yılmaz AK Parti iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atandığını belirtti.

EYLÜL AYINA KADAR 25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Yılmaz, yeni atamalarla ilgili ise şunu söyledi:

Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede, bu kadar öğretmen ataması hiçbir dönemde olmadı. Biz geldiğimizde 500 binin üzerinde öğretmen vardı. Ama biz 584 bin öğretmen atadık. Bu yıl da Eylül'e kadar da 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 584 bin artı 25 bin yaklaşık 610 bine yakın öğretmenimizi biz istihdam etmiş oluyoruz. Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atanan öğretmenlerdir."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BU ZAMANA KADAR NERDEYDINIZDE BILEREK SECIM SONUNA BIRAKTINIZ VERİLEN SÖZLER UNUTULUR EYT de oldugu gibi
@tildiray dostum bu zamana kadarda yoktu lise mat en cok atama olan 1000 kisiydi simdi 400 kisi atiyor atama dedigi laf salalyip duruyolar
Her ay aynı müjde, millet de sürekli atama yapıyorlar sanıyor.
Öğretmeni müdürü öldürtende sizsiniz 33 bin öğretmeni atamda sissiniz yani 584 binin yüzde 6 sını fetöcü diye attınız ama bekir bozdağ kadir tobbaş melih gökçek burhanettin kuzu fetöyü övenlere dokunmadınız ne haberrr
Cumhuriyet tarihinin en zayıf öğrencileri. Öyle ki işleri güçleri boş iş. Baştan aşağı kötü olan bir sistem. Etrafınızda öğrenci varsa sorun 80 den aşağı notu olan yok. Hepsi mükemmel maşallah. Yurt dışına götürün aynı öğrencileri hepsinin notu 50 puan iner. Biraz büyüyünce de hepsi iphone istiyor. Üniversiteyi bitirince de hepsi KPSS kazanıp masa başı yatmak istiyor. Sorsan çok idealist vizyon sahibi öğrencilerimiz var. Eskiden not vererek öğrencileri uyuturlardı. Şimdi velileri de uyutuyorlar.
secim var secım artık kımse yemıyo bu yemlerı
Mynet; insan aklı ile dalga mı geçiyorsunuz zaten mülakatları yapılmış, üzerine de oy korkusu ile sonuçlarının açıklanması seçim sonrasına bırakılmış atamayı defalarca haber yaptınız. Altı üstü 20 bin öğretmen. Her yıl 200 bin mezun veren eğitim fakülteleri için 20 bin ve ayrıca ülkenin eğitimci ihtiyacını da dikkate alırsak rezalet bir rakam. Siz de insanın aklıyla dalga geçmeye çalışıyorsunuz. Bilmeyen birisi bu haberleri takip etse en az 100 bin öğretmen atandı sanır. Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır...
2017 Yılının olması gereken atamasını bu yılda müjdeli haber verecek kadar komiksiniz...Peki 2018 KPSS' ye giren adaylar ne yapacak onlarda artık 2019..
Şuraya da bir müjde buraya da oh oh her tarafımız müjde oldu kıskanç avrupa,siz ömrünüz boyunca marmaray gördünüz mü,hiç müjdeler ülkesi oldunuz mu :)
Yeni atama gibi haber yapıp gençleri aptal yerine koymayın.Bu haberi manşetten veren zatı muhteremler 5 bin vekillik yapanlardan 20 bin de mülakat sonuçlarının ilanı bile seçim sonrasına ertelenen öğretmenlerden yapılacak olan bir yıldır beklenen atama bu. Ayıptır , günahtır ya.Haftada iki sefer 25 bin öğretmen atama müjdesi nedir?
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