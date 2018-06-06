MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

İMAM HATİP YA DA MESLEK LİSESİ TERCİHİ ZORUNLU!

Kılavuzda, öğrencilerin kendi kayıt alanlarından, komşu kayıt alanlarından ve diğer kayıt alanlarından il içi ve il dışı olmak üzere 10 tercih yapılacağı yer alıyor. Ancak bütün tercihler tek bir okul türünden yapılamayacak. Tercihlerinde en az iki tür okula yer vermek zorunda. Aksi takdirde tercihlerini kayıt edemeyecekler. Böylece Anadolu lisesine gitmek isteyen bir öğrenci bir imam hatip ya da bir meslek lisesi tercihi yapmak zorunda bırakılıyor.

ÜÇ ÇEMBER VAR

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı, uygulamayı e-okul üzerinden yaptıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: “E-okul üzerinde ekranın sağ alt köşesinde listenin en üstünde pilot uygulama olarak ekran girişi yapılıyor. Tercihlerde bölge-komşu bölge-genel diye üç çember uygulanıyor. 10 tercih yaptırılıyor. Ancak tercihlerden muhakkak biri ya mesleki teknik Anadolu lisesi ya da Anadolu imam hatip lisesi isteniyor. Sınavsız mahalli yerleştirme ile ilgili çemberleri tespit etmişler ancak eksiklik ve yanlışları tespit için yapıyorlar. Örnek uygulamada gördük ki uygulama çok kötü. Ayrıca ilçe dışındaki uzak bölge okullarda özellikle mesleki teknik Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi bölgeye alınmış daha yakınlarda bulunan okullar komşu bölge olmuş. Sonuç olarak, kendilerinin belirlemesi gerekli çember listelerini veli ve öğrencilere deneylerle belirlemiş oluyorlar.”