HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, adrese dayalı yerleştirme için düğmeye bastı. Yüzbinlerce öğrencinin kaderini değiştirecek sistem için Bursa pilot il seçildi. Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı, pilot uygulamada, öğrencilerin 10 tercih yapılabileceğini, meslek ve imam hatip lisesinin ise tercih edilmesinin zorunlu kılındığını belirtti.

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre lise yerleştirmede adrese dayalı sistemle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Merkezi ve yerel yerleştirme kılavuzunun 25 Haziran'da açıklanması beklenirken, Bursa yerel yerleştirmede pilot il seçilerek, uygulama başlatıldı.

Bursa pilot uygulamasındaki ‘Yerel yerleştirme kılavuzu'na göre, genel olarak, ortaokulların liselerle eşleştirildiği kayıt alanları oluşturuldu. Kayıt alanları öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlendi. Kayıt alanındaki ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, liselerin kontenjanları belirlendi ve kayıt alanındaki her öğrencinin gidebileceği ortaöğretim kurumu imkanı sağlandı.

bursa pilot

Bununla birlikte öğrencilerin tercih edeceği okullar arasında bütün lise türlerinde tercih yapabilecek. E-okul üzerinden yapılacak tercih ekranında kayıt alanındaki okullar, yeşil renkle ‘Bölgede', komşu kayıt alanındaki okullar mavi renkle ‘Komşu Bölgede', komşu olmayan il içindeki diğer okullar ve il dışındaki okullar kırmızı renkle ‘Bölge dışı' şeklinde görülecek.

İMAM HATİP YA DA MESLEK LİSESİ TERCİHİ ZORUNLU!

Kılavuzda, öğrencilerin kendi kayıt alanlarından, komşu kayıt alanlarından ve diğer kayıt alanlarından il içi ve il dışı olmak üzere 10 tercih yapılacağı yer alıyor. Ancak bütün tercihler tek bir okul türünden yapılamayacak. Tercihlerinde en az iki tür okula yer vermek zorunda. Aksi takdirde tercihlerini kayıt edemeyecekler. Böylece Anadolu lisesine gitmek isteyen bir öğrenci bir imam hatip ya da bir meslek lisesi tercihi yapmak zorunda bırakılıyor.

ÜÇ ÇEMBER VAR

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı, uygulamayı e-okul üzerinden yaptıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: “E-okul üzerinde ekranın sağ alt köşesinde listenin en üstünde pilot uygulama olarak ekran girişi yapılıyor. Tercihlerde bölge-komşu bölge-genel diye üç çember uygulanıyor. 10 tercih yaptırılıyor. Ancak tercihlerden muhakkak biri ya mesleki teknik Anadolu lisesi ya da Anadolu imam hatip lisesi isteniyor. Sınavsız mahalli yerleştirme ile ilgili çemberleri tespit etmişler ancak eksiklik ve yanlışları tespit için yapıyorlar. Örnek uygulamada gördük ki uygulama çok kötü. Ayrıca ilçe dışındaki uzak bölge okullarda özellikle mesleki teknik Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi bölgeye alınmış daha yakınlarda bulunan okullar komşu bölge olmuş. Sonuç olarak, kendilerinin belirlemesi gerekli çember listelerini veli ve öğrencilere deneylerle belirlemiş oluyorlar.”

kayit1

ÖĞRETMENLER TEHDİT EDİLMİŞ

Geçen hafta Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt'un okul müdürleri ve rehberlik öğretmenleriyle bir toplantı yaptığını söyleyen Erdağı, şöyle devam etti: “Okul müdürleri ve rehber öğretmenlere tercihler için görev verildi. Özellikle en az bir mesleki teknik lisesi, bir de Anadolu imam hatip tercihi yaptırmaları konusunda ısrar etmeleri ve muhakkak yaptırmaları söylenmiş. Aksi takdirde de bu tür bir çalışmadan kaçınmaları durumunda, işlerini kaybedeceği söylenmiş. Öğretmenlerin tehdit edildiği bir toplantı olmuş. MEB, bu pilot uygulamayla çember sistemini belirlemeye çalışacak. Ancak bunun ne yasal ne de pedagojik alt yapısı var”

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Karnesini getiren hediyesini CarrefourSA'dan alacakKarnesini getiren hediyesini CarrefourSA'dan alacak
YKS’de 0.5 ham puan kuralı değiştiYKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı lise lise yerleştirme Meslek Lisesi imam hatip lisesi lise tercih

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

İlginizi Çekebilir

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

AÖF sınavı sonuçları 2018 açıklandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

AÖF sınavı sonuçları 2018 açıklandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! MEB, LGS sonuçları açıklanma tarihini değiştirdi!

2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! MEB, LGS sonuçları açıklanma tarihini değiştirdi!

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS saat kaçta? LSG soru - cevapları yayınlandı mı? LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS saat kaçta? LSG soru - cevapları yayınlandı mı? LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.