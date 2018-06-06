MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre lise yerleştirmede adrese dayalı sistemle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Merkezi ve yerel yerleştirme kılavuzunun 25 Haziran'da açıklanması beklenirken, Bursa yerel yerleştirmede pilot il seçilerek, uygulama başlatıldı.
Bursa pilot uygulamasındaki ‘Yerel yerleştirme kılavuzu'na göre, genel olarak, ortaokulların liselerle eşleştirildiği kayıt alanları oluşturuldu. Kayıt alanları öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlendi. Kayıt alanındaki ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, liselerin kontenjanları belirlendi ve kayıt alanındaki her öğrencinin gidebileceği ortaöğretim kurumu imkanı sağlandı.
Bununla birlikte öğrencilerin tercih edeceği okullar arasında bütün lise türlerinde tercih yapabilecek. E-okul üzerinden yapılacak tercih ekranında kayıt alanındaki okullar, yeşil renkle ‘Bölgede', komşu kayıt alanındaki okullar mavi renkle ‘Komşu Bölgede', komşu olmayan il içindeki diğer okullar ve il dışındaki okullar kırmızı renkle ‘Bölge dışı' şeklinde görülecek.
İMAM HATİP YA DA MESLEK LİSESİ TERCİHİ ZORUNLU!
Kılavuzda, öğrencilerin kendi kayıt alanlarından, komşu kayıt alanlarından ve diğer kayıt alanlarından il içi ve il dışı olmak üzere 10 tercih yapılacağı yer alıyor. Ancak bütün tercihler tek bir okul türünden yapılamayacak. Tercihlerinde en az iki tür okula yer vermek zorunda. Aksi takdirde tercihlerini kayıt edemeyecekler. Böylece Anadolu lisesine gitmek isteyen bir öğrenci bir imam hatip ya da bir meslek lisesi tercihi yapmak zorunda bırakılıyor.
ÜÇ ÇEMBER VAR
Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı, uygulamayı e-okul üzerinden yaptıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: “E-okul üzerinde ekranın sağ alt köşesinde listenin en üstünde pilot uygulama olarak ekran girişi yapılıyor. Tercihlerde bölge-komşu bölge-genel diye üç çember uygulanıyor. 10 tercih yaptırılıyor. Ancak tercihlerden muhakkak biri ya mesleki teknik Anadolu lisesi ya da Anadolu imam hatip lisesi isteniyor. Sınavsız mahalli yerleştirme ile ilgili çemberleri tespit etmişler ancak eksiklik ve yanlışları tespit için yapıyorlar. Örnek uygulamada gördük ki uygulama çok kötü. Ayrıca ilçe dışındaki uzak bölge okullarda özellikle mesleki teknik Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi bölgeye alınmış daha yakınlarda bulunan okullar komşu bölge olmuş. Sonuç olarak, kendilerinin belirlemesi gerekli çember listelerini veli ve öğrencilere deneylerle belirlemiş oluyorlar.”
ÖĞRETMENLER TEHDİT EDİLMİŞ
Geçen hafta Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt'un okul müdürleri ve rehberlik öğretmenleriyle bir toplantı yaptığını söyleyen Erdağı, şöyle devam etti: “Okul müdürleri ve rehber öğretmenlere tercihler için görev verildi. Özellikle en az bir mesleki teknik lisesi, bir de Anadolu imam hatip tercihi yaptırmaları konusunda ısrar etmeleri ve muhakkak yaptırmaları söylenmiş. Aksi takdirde de bu tür bir çalışmadan kaçınmaları durumunda, işlerini kaybedeceği söylenmiş. Öğretmenlerin tehdit edildiği bir toplantı olmuş. MEB, bu pilot uygulamayla çember sistemini belirlemeye çalışacak. Ancak bunun ne yasal ne de pedagojik alt yapısı var”
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