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MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler

EĞİTİM HABERLERİ | 28.12.2017 12:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

MEB, liseye geçiş sınavının nasıl olacağını merak eden öğrenciler için örnek sorular yayımlandı. Yeni sisteme göre merkezi sınav nitelikli liseler için uygulanacak. Toplam 60 sorunun sorulacağı sınavda da öğrenciler bugün yayımlanacak örneklerdeki gibi sorularla karşılaşacaklar. İşte liseye geçecek öğrencileri bekleyen sorulardan örnekler...

MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler

TEOG'un yerine getirilen liseye geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav ile ilgili örnek sorular, bugün saat 15.00'de MEB tarafından yayımlandı. Mahalli yerleştirme haricinde nitelikli liselere girmek isteyen öğrencilerin katılabileceği sınavda çıkacak sorular bugün yayımlanan örneklerdeki gibi olacak. Liseye geçiş sınavı örnek sorulara aşağıdaki bağalntlarıdan ulaşabilirsiniz:

Liseye geçiş sınavı örnek sözel soruları için tıklayınız

Liseye geçiş sınavı örnek sayısal soruları için tıklayınız

60 SORU 90 DAKİKA

Liselere geçiş için hazırlanacak bu merkezi sınav Haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak. Sınavda öğrencilere 60 soru yönetilecek ve 90 dakika süre verilecek. Sınavda ders kitapları baz alınarak 6, 7 ve 8. sınıf konularından soru çıkacak. Soruların çoğunluğu 8. sınıftan olacak.

Sorularını MEB'in hazırlayacağı sınava giriş için puan sınırlaması olmayacak. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve proje okullarına giriş için isteğe bağlı sınav yapılacak. Bu sınava girmek istemeyen öğrenciler eğitim bölgesi ve mahalli yerleştirme sistemi ile öğrenciler adreslerine en yakın okula yerleştirilecekler.

SORU VE CEVAPLARLA LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanı akademik çeşitliliğin hedeflendiği mahalli yerleştirme sistemine dair sorulara ve velililerin endişelerine şu şekilde cevap vermişti:

ÖĞRENCİLER İMAM HATİPLERE Mİ YÖNLENDİRİLECEK? SAHTE ADRES KAYITLARINDA ARTIŞ OLACAĞI İDDİASI VAR?

Eğitim bölgeleri sisteminin nasıl oluşturulduğu ortaya çıktığında, kaygıya gerek olmadığı ortaya çıkar. Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz oluştururken, meslek lisesi de olsun, Anadolu lisesi de olsun, imam hatip lisesi de olsun. İki, yine eğitim bölgesi oluştururken, taleple ortaokul ve lisemizi biliyoruz, eşleştireceğiz. Ne çok fazla ne çok az… Yaşarken göreceğiz.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ OLUR MU?

Bunlara karşı çözüm bulabilmek mümkündür. Şunu diyorsunuz, adrese kayıtlı bir öğrenci var. şimdi buradaki insan göçecek… Onun yerine birisi gelecek. Samimi bir şeyse mümkündür, ama bunların kontrol mekanizmaları vardır.

MUHİTİMİZDEKİ OKULDA KAPASİTE 70 KİŞİ, AMA 100 BAŞVURU VAR. ELEME NASIL YAPILACAK? BİR YENİ SİSTEME KISA BİR İSİM KOYDUNUZ MU?

Liselere Kayıt Sistemi. Vatandaşımız biz ne dersen kendisi en iyi algıladığı şekilde oluşacak ama. Veli tercihine bağlı Serbest Kayıt Sistemi.

Geliyoruz, bir okula ola ki taşınmayla beraber 100 tane geldi. Orada da okul başarı puanını esas alacağız.

YABANCI OKULLAR YA DA BAZI LİSELER, ÖZEL SINAV YAPABİLECEKLER Mİ?

Özel sınav yapabilirler, isterlerse bizim sonucumuzu alırlar.

TEOG İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER ADRESLERİNE YAKIN LİSEYE YERLEŞECEK Mİ? OKULLARA TABAN PUANI KALKTI MI? ÖĞRENCİNİN ADRESİ DEĞİŞTİĞİNDE, YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Biz geçişlere müsaade etmeyeceğiz. Biz, bundan sonraki kayıtla alacağımız öğrencilerimiz için taban puan kalkmıştır, adrese yakın okula kaydını yapacağım. Ama daha önce TEOG puanıyla girmiş öğrencinin yeni tercih yapmasına izin vermeyeceğiz.

ÖĞRENCİLERİN YENİ SİSTEMDE ETÜD MERKEZİNE İHTİYAÇ DUYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? OKUL İÇERİSİNDE SINIF SINIF BİR AYRIM DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Sınıf sınıf bir ayrım düşünmüyoruz. Aynı okul içerisinde A iyi, B negatif gibi olmasını istemiyoruz. Hepsinin bir arada bulunmasını istiyoruz.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU NASIL HABERDIR 6 VE 7 SINIF DAN SORU CIKMAYACAK DENMEDI MI ?
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