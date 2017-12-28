MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler

Sorularını MEB'in hazırlayacağı sınava giriş için puan sınırlaması olmayacak. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve proje okullarına giriş için isteğe bağlı sınav yapılacak. Bu sınava girmek istemeyen öğrenciler eğitim bölgesi ve mahalli yerleştirme sistemi ile öğrenciler adreslerine en yakın okula yerleştirilecekler.

Liselere geçiş için hazırlanacak bu merkezi sınav Haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak. Sınavda öğrencilere 60 soru yönetilecek ve 90 dakika süre verilecek. Sınavda ders kitapları baz alınarak 6, 7 ve 8. sınıf konularından soru çıkacak. Soruların çoğunluğu 8. sınıftan olacak.

TEOG'un yerine getirilen liseye geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav ile ilgili örnek sorular, bugün saat 15.00'de MEB tarafından yayımlandı. Mahalli yerleştirme haricinde nitelikli liselere girmek isteyen öğrencilerin katılabileceği sınavda çıkacak sorular bugün yayımlanan örneklerdeki gibi olacak. Liseye geçiş sınavı örnek sorulara aşağıdaki bağalntlarıdan ulaşabilirsiniz:

SORU VE CEVAPLARLA LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanı akademik çeşitliliğin hedeflendiği mahalli yerleştirme sistemine dair sorulara ve velililerin endişelerine şu şekilde cevap vermişti:

ÖĞRENCİLER İMAM HATİPLERE Mİ YÖNLENDİRİLECEK? SAHTE ADRES KAYITLARINDA ARTIŞ OLACAĞI İDDİASI VAR?

Eğitim bölgeleri sisteminin nasıl oluşturulduğu ortaya çıktığında, kaygıya gerek olmadığı ortaya çıkar. Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz oluştururken, meslek lisesi de olsun, Anadolu lisesi de olsun, imam hatip lisesi de olsun. İki, yine eğitim bölgesi oluştururken, taleple ortaokul ve lisemizi biliyoruz, eşleştireceğiz. Ne çok fazla ne çok az… Yaşarken göreceğiz.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ OLUR MU?

Bunlara karşı çözüm bulabilmek mümkündür. Şunu diyorsunuz, adrese kayıtlı bir öğrenci var. şimdi buradaki insan göçecek… Onun yerine birisi gelecek. Samimi bir şeyse mümkündür, ama bunların kontrol mekanizmaları vardır.

MUHİTİMİZDEKİ OKULDA KAPASİTE 70 KİŞİ, AMA 100 BAŞVURU VAR. ELEME NASIL YAPILACAK? BİR YENİ SİSTEME KISA BİR İSİM KOYDUNUZ MU?