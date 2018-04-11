MEB, merkezi sınav ile alacak okulları açıkladı ve E-okul'dan başvuru kılavuzu yayımladı!

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başında liseye geçiş sisteminde değişiklikler yapılacağı ve sadece belli okulların merkezi sınav ile öğrenci alacağı açıklanmıştı. MEB, bu okullarla ilgili merakı yayımladığı Merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu ile son erdirdi. Merkezi sınav ile öğrenci alacak okulların listesine ve başvuru işlemleri ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz kılavuzdan erişebilirsiniz.

2018 Merkezi Sınav Başvuru kılavuzu için tıklayınız

MEB'DEN E-OKUL UYARISI

11-18 Nisan günleri arasında yapılacak sınav başvurusu yukarıdaki kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacak. Buna göre başvuru yapacak öğrencilerin öğrenim bilgileri elektronik ortamda yani E-okul'da güncel olmak durumunda. Öğrenciler bunun kontrolünü okudukları okulun müdürü ile gerçekleştirecekler ve başvuruyu da öğrenim gördükleri okula yapacaklar.

Öğrenciler sınav başvurusu için kılavuzda yer alan okullar içinden tercih yapacaklar. MEB'in merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar listesinde, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları yer alıyor.