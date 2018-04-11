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MEB, merkezi sınav ile alacak okulları açıkladı ve E-okul'dan başvuru kılavuzu yayımladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

MEB'den beklenen açıklama geldi ve yeni liseye geçiş sisteminde merkezi sınav ile alacaklar okullar açıklandı. MEB'in yayımladığı Ortaöğretim Kurumlarına merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunda başvuru süreci ile ilgili bilgiler ve merkezi sınav ile öğrenci alacak okulların listesi ve bu okulların kontenjanları açıklandı!

MEB, merkezi sınav ile alacak okulları açıkladı ve E-okul'dan başvuru kılavuzu yayımladı!

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başında liseye geçiş sisteminde değişiklikler yapılacağı ve sadece belli okulların merkezi sınav ile öğrenci alacağı açıklanmıştı. MEB, bu okullarla ilgili merakı yayımladığı Merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu ile son erdirdi. Merkezi sınav ile öğrenci alacak okulların listesine ve başvuru işlemleri ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz kılavuzdan erişebilirsiniz.

2018 Merkezi Sınav Başvuru kılavuzu için tıklayınız

MEB'DEN E-OKUL UYARISI

11-18 Nisan günleri arasında yapılacak sınav başvurusu yukarıdaki kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacak. Buna göre başvuru yapacak öğrencilerin öğrenim bilgileri elektronik ortamda yani E-okul'da güncel olmak durumunda. Öğrenciler bunun kontrolünü okudukları okulun müdürü ile gerçekleştirecekler ve başvuruyu da öğrenim gördükleri okula yapacaklar.

Öğrenciler sınav başvurusu için kılavuzda yer alan okullar içinden tercih yapacaklar. MEB'in merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar listesinde, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları yer alıyor.

MERKEZİ SINAV NASIL OLACAK?

Sınav 8. sınıf öğretim programları temel alınarak hazırlanacak ve iki bölüm halinde uygulanacak. İlk bölümde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika, ikinci bölümde ise 40 soruluk sayısal alan için 60 dakika süre tanınacak.

Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

2 Haziran 2018 Cumartesi günü öğrenciler birinci bölüme 09.30'da , ikinci bölüme ise 11.30'da başlayacaklar.

MERKEZİ SINAV SORU DAĞILIMI

SÖZEL BÖLÜM:

Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50

SAYISAL BÖLÜM:

Alt Testler Soru Sayısı
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40

meb sinav salanu

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ MÜDÜRLER VERECEK

MEB'in kılavuzda verdiği bilgilere göre 2 Haziran'da yapılacak sınav için sınav giriş belgeleri hazırlandığında müdürler belenin çıktısını alıp onaylayıp öğrenciye verecekler. Sınav giriş belgelerinin hazır olması için sınav yerlerinin belirlenmesi gerekiyor. Öğrenciler merkeze sınava nerede gireceklerini bu belge ile öğrenecekler. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs'ta yayımlanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi sınav takvimine göre sonuçlar 22 Haziran 2018'de ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları MEB'in resmi sitesinden ve e-okul üzerinden öğrenebilecekler.

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