MEBBİS giriş: Açık öğretim görevli öğretmen başvuru sonuçları belli oldu!

31 Mart günü yapılacak Açıköğretim Lisesi sınavlarında görevli olmak için başvuran öğretmenlerin beklediği açıklama geldi. MEB'in görevli öğretmen başvuruları ile ilgili sonuçları açıklaması ile sınav gözetmeni olacak öğretmenler belli oldu. Başvuran öğretmenler sonuçları MEBBİS girişi yaparak öğrenebilirler. Başvuru olumlu sonuçlanan öğretmenler MEBBİS'te görevlendirmeye onay vermeleri ve bunu 28 Mart'a kadar yapmaları gerekiyor.
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
2017-2018 açık öğretim kurumları 2. dönem 1. oturum sınavı 31 Mart tarihinde 9.30'da gerçekleştirilecek. 2017-2018 açık öğretim kurumları 2. dönem 2. oturum sınavı 31 Mart tarihinde 14.00'da gerçekleştirilecek. 2017-2018 açık öğretim kurumları 2. dönem 3. oturum sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde 9.30'da gerçekleştirilecek.
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