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Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dakika habere göre, Yılmaz tam gün eğitim ile ilgili açıklamada bulunarak "2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yılmaz öğretmen ve öğrencilere bilgisayar müjdesi verirken, Eylül ayında 25 bin öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum.

AK PARTİ KAÇ VEKİL ÇIKARTACAK?

Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz.

İKİLİ EĞİTİM SONA ERİYOR

2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz.

BİLGİSAYAR MÜJDESİ

Eğitimin kalitesini artırmak için yaptığımız hususlardan biri de isteyen evlatlarımızın bilgi otoyollarına ulaşabilmesini sağlamak. Türkiye’nin en ücra köşesindeki okulumuza bile internet bağlantımızı sağladık. Gerek uyduda, gerek fiber kabloyla. Bilgi öğrenme eskiden öğretmen aracılığıylaydı, şimdi internetten de olabiliyor. Fatih Projesi’yle 430 binin üzerinde sınıfımızı donattık. 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize dağıttık. 21’inci yüzyılın dili kodlama. Klavyeli bilgisayar dağıtımını 5 ve 9’uncu sınıflardan başlatacağız. Mevzuat, yönetmelik eksiklikleri vardı, tamamladık. Hukuki altyapı tamamlandı. Teklifler de alınmıştı. Altı bölgeden üç GSM operatöründen teklif alarak her öğrenci başına en iyi hizmeti kim verebilir diye bir görüşme yapılarak, hizmete başlayacağız.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Biz 584 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Şimdi 25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Şu anda emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacaklar. Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor, her emekli öğretmenimiz bu yasa kapsamında 500 liranın üzerinde ilave kazanım elde edecek."

Ayrıntılar geliyor...

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ikili eğitim ismet yılmaz Milli Eğitim Bakanı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
siz eğitime karışmayın milleti mağdur ettiniz gidin çobanlık yapın
ÇOCUKLAR BİLGİSAYAR BAŞINDA APTAL OLSUNLAR ONDAN SONRA LGS DE Kİ GİBİ HÜSRANA UĞRASINLAR.ÖNCE LİKLE LGS DEKİ SORULARIN ACIKLAMASINI YAPRMISINIZ HANGİ MÜFREDATTDA VAR ÖYLE SORU.
YAHU SİZİN HİÇ'Mİ AKLINIZ BEYNİNİZ YOK. BİRİLERİ NE SÖYLERSE HEMEN SARILIYORSUNUZ.SİZ NASIL ÜLKE YÖNETİYORSUNUZ YAHU.SEN GİT EVİNDE EV İŞLERİ BAKANLIĞI YAP.TABİİ KARINIZ VERİRSE.
verin tabi ver sanki çok iyi bişey yapıyorsunuz !! avrupanın en iyi okullarında akıllı tahta yok şimdiki nesil tam cep telefonu bağımlısı ve a sosyal bir hayat içerisindeler o bilgisayarın içinde kaybolan bir dünya yaratıyorsunuz.
Masallah iyi tablet bzde aldik
ulan geçen yılki atamayı daha yapmamısınız 20 bin diye diye oy için 2018 kpss geldi çattı hala öğrenciye pc öğretmene sen önce bir atama yap görevini yap yeterli çok şey istemiyoruz
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