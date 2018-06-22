Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, devamsızlıktan kalan son sınıf öğrencilerin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yılmaz şunları söyledi:
Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerimizden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarısız sayılıyordu.
Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açılmamaları sağlamak üzere gereken onayı verdik.
Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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