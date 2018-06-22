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Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, devamsızlıktan kalan son sınıf öğrencilerin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yılmaz şunları söyledi:

DEVAMSIZLAR DA DEVAMLILAR GİBİ MEZUN OLACAK

Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerimizden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarısız sayılıyordu.

Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açılmamaları sağlamak üzere gereken onayı verdik.

TOPLAM 9 BİN 77 ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
bu ülkede şerefli olmayacaksın vergilerini borçlarını zamanında ödemeyeceksin af gelecek trafik cezalarını ödemeyeceksin af gelecek okulunda devamsızlık yapacaksın af gelecek mahvettiniz iyice ülkeyi. Sizden geçmiş artık bırakın bu koltuk sevdasını bu dünya size kalmayacak
Bir kaç oy almak için saçma sapan vaatler..
ne yapacaklarını şaşırdı bunlar
Rezalet ! Bırakın sürünsün adiler !
atama bekliyoruz . milli eğitim Bakanı
Bu nasıl mantıktır. Önceki yıllarda devamsızlıktan kalanların suçu ne? Gelecek yıllarda devamdıklıktan kalacakların günahı be? Bu yılın özelliğ ne?
herşey oy için.
müjdeye bak adalet olmadığı nasılda belli
İYİCE SAPITIP ŞAŞIRDINIZ BU ZAMANA KADAR DEVAMLI OKULUNA GİDEN ÖĞRENCİ ENAYİ YERİNE KOYULUYOR YAZIKLAR OLSUN SİZE
Akp oy verecegim ama maalesef egitim sistemimiz ve ögrencilerimiz berbat durumda..bir ögretmen olarak çaresizligin dibinde oldugumuzu belirtmek istiyorum..fakat bunlardan baskasınin bu kadar da yapamayacagindan eminim .oyum akp ye
bu yılın ne özelliği varmış acaba.o zaman bundan önce kalanların ne günahı vardı
Yani bakan diyor ki okulları boşver gitmene gerek gok sadece sınavlara gir mezun ol. Sonra diyorlarki Türkiye eğitimi dünya sıralamasında neden bu kadar geriledi. Kesin dış güçlerdir sebebi
oy almak için yakında okula çocuğunuzun kaydını yaptırın mezun edelim diyecekler
1 yıl boyunca okula gelip derslerine çalışıp geçmeye çalışan ögrenciler için haksızlık değilmi bu kararı duyan öğrenci okula gelirmi artık
Bu kadar mı düştünüz ya,belki 3-5 oy da buradan gelir düşüncesiyle yapılan af.
ne demek bu sefere mahsus dogru zaten bişey ögretmiyorsunuz 1yıl vakit bari kaybetmesin
BİRAZ ŞEREFİNİZ VARSA ONUNLA GİDİN . İÇİNE ETTİNİZ
2+2 sınavlar kaldırırsız 2 yıllık bitirenleri sınavsız alsın 4 yıllığı tamamlasın artık 2 yıllık olmasın en azında okuyanın emeği boşa gitmesin
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