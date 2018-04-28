Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık

Gençleri milli ve yerli değerlerle donattıklarını anlatan Yılmaz, geleceğin teminatı gençleri kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek istediklerini söyledi.

Gençlerin okuyan, araştıran, geliştiren, sorgulayan bir anlayışta olmasını istediklerini anlatan Yılmaz, milli değerlerine bağlı bir nesille Türkiye'nin daha güçlü olacağını ifade etti.

İMAM HATİP LİSELERİNDE PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİ



İmam hatip liselerinde program çeşitliklerine gittiklerini ve bu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Tüm programlar göz önüne alındığında 222 bin 925 adaydan 88 bin 114'ü bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış olup bu sayı öğrencilerin yüzde 39,5'ine tekabül etmektedir." diye konuşu

Yılmaz, bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğunu belirterek, Türkiye'nin en büyük yatırımını beşeri sermayeye yaptığını anlattı.

"25 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN MÜLAKATLARI BAŞLATTIK"



Türkiye'de eğitimde 80 yılda yapılanlara denk bazı alanlarda da çok daha fazla hizmet sunduklarını anlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: