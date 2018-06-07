Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciye mesaj!

Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının, yarın sona erecek olması dolayısıyla mesaj yayımladı. Eğitimin, milli kültürü yaşatmanın en temel yolu olduğuna işaret eden Yılmaz, gelecek nesillere binlerce yıllık birikimin, kültürün, tarihin, milli ve manevi değerlerin, eğitimle aktarılabileceğini belirtti. Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapıldığını vurgulayarak, "Bu bilinçle evlatlarımızı, teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz, amacımız; hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARINI SADECE KARNELERİNDEN İBARET GÖRMEMELİYİZ"

Öğrencilerin, başarıları kadar iyi bir insan olarak yetişmelerinin önemini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne, öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir."