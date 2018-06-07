HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciye mesaj!

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, "Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciye mesaj!

Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının, yarın sona erecek olması dolayısıyla mesaj yayımladı. Eğitimin, milli kültürü yaşatmanın en temel yolu olduğuna işaret eden Yılmaz, gelecek nesillere binlerce yıllık birikimin, kültürün, tarihin, milli ve manevi değerlerin, eğitimle aktarılabileceğini belirtti. Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapıldığını vurgulayarak, "Bu bilinçle evlatlarımızı, teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz, amacımız; hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARINI SADECE KARNELERİNDEN İBARET GÖRMEMELİYİZ"

Öğrencilerin, başarıları kadar iyi bir insan olarak yetişmelerinin önemini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne, öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir."

Yılmaz, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek adına gösterdikleri azim ve gayretleri için öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacak yeni nesillerin yetişmesinde temel gücün, öğretmenler olduğunu vurguladı.

ismet yılmaz

"TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLARI GEZMENİZİ ÖNERİYORUM"

Öğrencilerin, ülkenin yarınları olduğunu ve geleceğe yön vereceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güçlü yarınlarımızın teminatı olan sizlerin, çağımızın tüm yeniliklerine hakim ve yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi, milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi azminiz, gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum.

Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyor, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi ve kültürel mekanları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyor, iyi tatiller diliyorum. Ayrıca tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz nice bayramlar diliyorum."

AA

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladıAÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
OMÜ Devlet Konservatuarı ilk mezunlarını verdiOMÜ Devlet Konservatuarı ilk mezunlarını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim ismet yılmaz meb öğenci karne karne mesajı Yılmaz yılmazdan karne mesajı ilokul Okul müze

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

AÖF sınavı sonuçları 2018 açıklandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

AÖF sınavı sonuçları 2018 açıklandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! MEB, LGS sonuçları açıklanma tarihini değiştirdi!

2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! MEB, LGS sonuçları açıklanma tarihini değiştirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.