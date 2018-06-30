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TYT-YKS puan hesaplama nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.06.2018 21:07 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayatını belirleyecek olan YKS süreci başladı. Adaylar ilk olarak birinci oturum olan TYT'ye katılarak sınav sürecini başlattı, milyonlarca öğrencinin katıldığı TYT ve YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek. Peki TYT-YKS sonuçları nasıl hesaplanacak? İşte 2018 YKS sonuçlarının puan hesaplama yöntemi.

TYT-YKS puan hesaplama nasıl yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği Temel Yeterlilik Testi bugün saat 12.30 itibariyle tamamlandı. Peki adaylar tahmini TYT sonuçlarını nasıl hesaplayacak? ÖSYM açıklamış olduğu sınav takvimine göre sınav sonuçlarını 31 Temmuz 2018 tarihinde duyuracak.

TYT YKS Puan Hesaplama

TYT DERSLERİN YÜZDELİK ETKİSİ

ÖSYM 2018 YKS kılavuzuna göre TYT'de derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

Türkçe : 33
Temel Matematik : 33
Sosyal Bilimler : 17
Fen Bilimleri : 17

TYT YKS Puan Hesaplama

SAYISAL PUAN HESAPLAMA

Sayısal puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40
AYT Matematik: 30
AYT Fizik: 10
AYT Kimya: 10
AYT Biyoloji: 10

TYT YKS Puan Hesaplama

EŞİT AĞIRLIK PUAN HESAPLAMA

Eşit Ağırlık puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40
AYT Matematik: 30
AYT Edebiyat: 18
AYT Tarih-1: 7
AYT Coğrafya-1: 5

TYT YKS Puan Hesaplama

SÖZEL PUAN HESAPLAMA

Sözel puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40
AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 18
AYT Tarih-1: 7
AYT Coğrafya-1: 5
AYT Tarih-2: 8
AYT Coğrafya-2: 8
AYT Felsefe Grubu: 9
AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/İlave Felsefe Grubu: 5

TYT YKS Puan Hesaplama

YABANCI DİL PUAN HESAPLAMA

Yabancı Dil puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT:40
YDT: 60

TYT YKS Puan Hesaplama

Adaylar kesin sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde erişim sağlayabilecek.

Adaylar elde ettiği sonuçlara göre üniversite ve bölüm tericihinde bulunabilecek.


PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
İstanbul'da YKS heyecanı (3)İstanbul'da YKS heyecanı (3)
Denizli'de YKS heyecanıDenizli'de YKS heyecanı
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