TYT-YKS puan hesaplama nasıl yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği Temel Yeterlilik Testi bugün saat 12.30 itibariyle tamamlandı. Peki adaylar tahmini TYT sonuçlarını nasıl hesaplayacak? ÖSYM açıklamış olduğu sınav takvimine göre sınav sonuçlarını 31 Temmuz 2018 tarihinde duyuracak.
ÖSYM 2018 YKS kılavuzuna göre TYT'de derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;
Türkçe : 33
Temel Matematik : 33
Sosyal Bilimler : 17
Fen Bilimleri : 17
Sayısal puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;
TYT: 40
AYT Matematik: 30
AYT Fizik: 10
AYT Kimya: 10
AYT Biyoloji: 10
Eşit Ağırlık puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;
TYT: 40
AYT Matematik: 30
AYT Edebiyat: 18
AYT Tarih-1: 7
AYT Coğrafya-1: 5
Sözel puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;
TYT: 40
AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 18
AYT Tarih-1: 7
AYT Coğrafya-1: 5
AYT Tarih-2: 8
AYT Coğrafya-2: 8
AYT Felsefe Grubu: 9
AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/İlave Felsefe Grubu: 5
Yabancı Dil puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;
TYT:40
YDT: 60
Adaylar kesin sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde erişim sağlayabilecek.
Adaylar elde ettiği sonuçlara göre üniversite ve bölüm tericihinde bulunabilecek.
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