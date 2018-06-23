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‘Mimar Sinan’a tahliye tartışma yarattı! Sosyal medyada tepki çekti

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.06.2018 04:54 | Son Güncelleme

İstanbul’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na iletilen tahliye talimatı, sosyal medyada tepki çekti. TBMM, tahliye kararının yasal olduğunu açıkladı ancak üniversitenin nereye taşınacağı konusuna yer vermedi.

‘Mimar Sinan’a tahliye tartışma yarattı! Sosyal medyada tepki çekti

stanbul Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’nde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın tahliye edilmesi kararı tepki toplarken, binanın kullanım hakkına sahip olan TBMM Başkanlık Divanı bir açıklama yaptı.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre üniversite rektörlüğünün tahliye kararının Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan TBMM, “Gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti üzerine, açıklama yapılması gereği duyulmuştur” dedi. Açıklamada, “TBMM envanterinde yer alan tarihi ve kültürel mirasa dair binaların kamu kurumlarının geçici kullanımlarına tahsis edilme ve tahsisin iptal edilme yetkisi, hukuken TBMM Başkanlık Divanı’na aittir. Dolmabahçe Sarayı’nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı tarafından kullanılan Baltacılar Dairesi’nin tahsisi de 9 Mart 2017 tarihli kararla iptal edilmiştir” denildi.

NEREYE TAŞINACAK?

Üniversite rektörlüğünün mahkemeye yaptığı yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedildiği hatırlatılan açıklamada, “Bu nedenle tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar tamamıyla gerçek dışıdır. Baltacılar Dairesi de tahliye işleminin ardından restore edilerek Dolmabahçe Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, konservatuvarın nereye taşınacağı ile ilgili bir ifade yer almadı. TBMM’nin kararında, binanın üniversitenin kullanımına tahsisi kaldırılmış ve tahliyesi talep edilmişti. Üniversitenin yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava reddedilmişti. Kaymakamlıkça üniversiteye gönderilen tebligatta, yerleşkenin pazartesi günü saat 13.00’a kadar tahliye edilmesi, aksi takdirde 26 Haziran Salı günü saat 13.30’da tahliyesinin yapılacağı bildirildi.

26 Haziran’da öğretim üyeleri ve öğrenciler de bir açıklama yapacak. Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin genişletileceği gerekçesiyle tahliye kararının çıktığı iddia edilmişti. Twitter’da “MSGSÜ’ye dokunma ve “Mimar Sinan Devlet Konservatuvarına Dokunma” etiketleri açıldı. Öğrenciler, “Okulumuzda buluşup Türkiye’ye sanatın ve sanatçının yalnız olmadığını notalarla haykıracağız” dedi.

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