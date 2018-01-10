MSÜ 2018 aday başvuru şartları nelerdir? İşte MSÜ başvuru kılavuzu! (ÖSYM - AİS)

Son Güncelleme 5 saat önce EĞİTİM HABERLERİ | 10.01.2018 12:52 |5 saat önce

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile MSÜ 2018 başvuru dönemi başladı. 18 Mart'ta yapılacak aday belirleme sınavı için başvurular 9 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak? İşte MSÜ 2018 aday belirleme sınavı için başvuru detayları...

TSK'ya askeri personel alınacağı açıklaması ile beraber MSÜ 2018 öğrenci alımıyla ilgili de detaylar ortaya çıktı. MSÜ 2018 Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na başvurular alınmaya başlandı. ÖSYM ve MSÜ'nün duyurularına göre başvuru işlemleri ÖSYM üzerinden 9 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında yapılacak. MSÜ 2018 BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK? Milli Savunma Üniversitesi'nin yaptığı protokol doğrultusunda başvurular ÖSYM aracılığı ile yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır. Aşağıadaki bağlantılardan başvurunun yapılacağı AİS'e direkt ulaşabilir ve başvuru ile ilgili kılavuza, belgelere erişebilirsiniz. MSÜ başvuru için tıklayınız Detaylı başvuru kılavuzu ve bilgileri için tıklayınız

ÖSYM'NİN MSÜ ADAY BAŞVURU DUYURUSU 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır. Kılavuzda; başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esasları yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Adayların bilgisine saygıyla sunulur. MSÜ 2018 TAKVİMİ * Sınava başvurular 09 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. * Sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

* Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. GELECEĞİN KOMUTANLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR MSÜ, başvuru dönemi ile adaylarda aranan özellikleri ve başvuru için gereken şartları da paylaştı. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulları ile Kara, Deniz, Hava ve Bando astsubay meslek yüksekokullarına başvuru şartları: * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb.MYO) sadece erkek öğenci alınacaktır. * Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu), * Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 - MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak,

* ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018 - MSÜ) katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. * Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere; - Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak. - Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurmları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,