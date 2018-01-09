MSÜ 2018 aday başvurusu başladı ve kılavuz yayımlandı! MSÜ aday başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi'nin yaptığı protokol doğrultusunda başvurular ÖSYM aracılığı ile yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

Askeriyeye girmek, TSK personel alımı hamlesine dahil olabilmek isteyen adayların beklediği gün geldi. Bugün MSÜ 2018 Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na başvurular alınmaya başlanıyor. MSÜ başvuru dönemini "Geleceğin Komutanı Sen Ol" sloganı ile duyurdu!

GELECEĞİN KOMUTANLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

MSÜ, başvuru dönemi ile adaylarda aranan özellikleri ve başvuru için gereken şartları da paylaştı. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulları ile Kara, Deniz, Hava ve Bando astsubay meslek yüksekokullarına başvuru şartları:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb.MYO) sadece erkek öğenci alınacaktır.

* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 - MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak,