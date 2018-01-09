MSÜ 2018 aday başvurusu başladı ve kılavuz yayımlandı! MSÜ aday başvuru şartları nelerdir?

Askeriyeye girmek, TSK personel alımı hamlesine dahil olabilmek isteyen adayların beklediği gün geldi. Bugün MSÜ 2018 Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na başvurular alınmaya başlanıyor. MSÜ başvuru dönemini "Geleceğin Komutanı Sen Ol" sloganı ile duyurdu!
Milli Savunma Üniversitesi'nin yaptığı protokol doğrultusunda başvurular ÖSYM aracılığı ile yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.
* Sınava başvurular 09 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.
* Sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
* Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.
GELECEĞİN KOMUTANLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
MSÜ, başvuru dönemi ile adaylarda aranan özellikleri ve başvuru için gereken şartları da paylaştı. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulları ile Kara, Deniz, Hava ve Bando astsubay meslek yüksekokullarına başvuru şartları:
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb.MYO) sadece erkek öğenci alınacaktır.
* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),
* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 - MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak,
* ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018 - MSÜ) katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
* Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
- Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak.
- Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurmları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
- Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.
2018 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV KAPSAMI
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınavda Türkçe 40 soru, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5'er soru; Temel Matematik 40 soru, fizik ve kimya 7'şer soru , biyoloji 6 soru olacak.
MSÜ 2018 başvuru işlemleri, sınav değerlendirmesi, ikinci seçim aşamaları başvuru işlemleri ile ilgili detaylara aşağıdaki aday başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz.
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