MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2018)

ÖSYM yaptığı duyuru ile MSÜ adaylarının AİS üzerinden sınav kitapçıklarına erişebileceklerini açıkladı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav kitapçıklarına bakıp MSÜ sınav sonuçları açıklanmadan önce sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinebilirler. Peki HS sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

MSÜ adayları AİS üzerinden sınav kitapçıklarına bakabilirlerken aday olmayıp sınav sorularını görmek isteyenler aşağıdaki bağlantı ile soruların %10'ununu görebilirler.

2018-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ne kadar adaylar sınav kitapçıkları ile sınavdan kaç puan alabileceklerine dair bir fikir edinebilseler de tabii ki önemli olan nihai sonuç. ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuc.osysm.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ilan edilecek.

SINAV SONUÇLARININ DOĞRULANMASI

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANMASI

MSÜ- SA = Türkçe 25, Türkçe Matematik 35, Fen Bilimleri 30, Sosyal Bilimler 10

MSÜ-EA = Türkçe 35, Türkçe Matematik 35, Fen Bilimleri 10, Sosyal Bilimler 20

MSÜ-SÖ = Türkçe 35, Türkçe Matematik 20, Fen Bilimleri 10, Sosyal Bilimler 35

MSÜ-GN = Türkçe 35, Türkçe Matematik 35, Fen Bilimleri 15, Sosyal Bilimler 15