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MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

Günlerdir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylara müjdeli haber geldi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim alma hayali kuran on binlerce gencin yaptığı 2018 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme

MSÜ tercih sonuçlarının 10 gün geçikmeli olarak açıklanmasıyla birlikte Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi son buldu.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılan ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden tamamlamış ve sonuç açıklama tarihini beklemeye başlamıştı. 11 Haziran’da açıklanması beklenen sonuçlar az önce açıklandı.

asker

Merakla beklenen sonuçlar bir aylık beklemenin ardından açıklandı. Yapılan değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 21 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birakin bu haberleri bunlar secim yatirimi bana soğanin fiyatindan bahsedin dusecekmi?
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