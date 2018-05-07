Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler yararlanabilecek? 2018 öğrenci affı ne zaman çıkacak?

Öğrenci affı, Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta yaptığı düzenlemelerin içinde yer alıyordu. Bu açıklama sonrasında kaydı bir sebepten silinen öğrenciler, öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak merak etmeye başladılar. Bu konu ile ilgili açıklama, YÖK'ten geldi. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen, her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getiren düzenlemenin, yaklaşık 680 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. 2018 öğrenci affı ne zaman çıkacak, öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek gibi soruların cevapları haberimizde...
Üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrenci olduğunu anlatan Yıldırım, bu öğrencilerin içinde eğitimine öğretimine devam edemeyen 500 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyledi. Üniversiteyi 7 yılda bitirme mecburiyeti olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak." dedi.
YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, öğrenci affıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Terör hariç çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getirildiğini belirten Kapıcıoğlu, bundan önce 2014 yılında yapılan aftan 13 bin 365 kişinin yararlandığını ve bunlardan 2 bin 224 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.
Kapıcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"1981’den bu yana değişik defalarla 13 defa öğrenci affı yapılmış. Bunlardan yararlananların toplam sayısı 354 bin 992. Bunlardan mezun olanların sayısı da 149 bin. Yani yüzde 42'lik bir başarı oranı var.
Genel hatlarıyla söylersek şu an ön lisan, lisans ve lisans üstü normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişkisi
kesilen öğrenci sayısı yaklaşık 500 bin civarında. Açık öğretim ve uzaktan öğretim sayılarını da eklediğimizde bu 680 bini buluyor."
YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, düzenlemenin her düzeydeki lisansüstü eğitimi de kapsadığını; tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık gibi çeşitli sebeplerle ayrılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri de kapsadığını belirtti.
Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.
Öğrenci affının gündeme gelmesi sonrasında en çok merak edilen sorulardan biri "öğrenci affı ne zaman çıkacak?" oldu. Bu konuda YÖK başkan vekili Kapıcıoğlu, düzenlemede, geriye dönük bir sınır olmadığını, başlangıç tarihi öngörülmediğini kaydetti.
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