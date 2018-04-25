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Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre, öğretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arası idari izinli sayılacak.

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin, mesleki çalışma takvimini, bayram ve seçim dolayısıyla revize ettiklerini, 14 Haziran Arife Günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma arkadaşlarına verimli bir mesleki çalışma dönemi dileğinde bulunarak, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

14 HAZİRAN VE 25-29 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA İDARİ İZİN

"Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar."

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bir günde öğretmenler bu tarihlerde çalışacak deseydiniz daha ilginç olurdu. 1 milyon kadrolu öğretmen var. madem ülke bekası diyorsunuz o zaman herkes asker polis gibi taşın altına el koysun. darbe oldu herkes geldi adamlar şezlongda güneşlendi
Öğretmenler her gün yüzlerce öğrenciye senin söylediğin polis ve askerler daha az suçluyla teröristle darbeciyle uğraşsın, ileride böyle şeyler yaşanmasın diye elini ve tüm kalbini taşın altına koyuyor merak etme. Binlerce öğretmen de darbeye dur demek için o gece ve sonraki geceler benim gibi sokaktaydı. Öğretmene değer vermeyi öğretmene güvenmeyi öğrendiğiniz an çağdaş bir ülke olacağız ama bu öğretmen düşmanlığıyla zor. Ayrıca eğitim fakülteleri üniversitelerde duruyor senin düşündüğün gibi şezlong mesleği olduğunu düşünüyorsan hiç durma git emek ver oku onlarca mülakattan geç ve çalış.
polis e izin yok mu
Çok güldüm bu habere. Okullar 8 haziranda kapaniyor. Şimdi kapalı olan okullari eğitim öğretime hazırlamak için öğretmenlere idari izin verildi
@sezengiran öğretmen olmadığın belli... gülmen bu konudaki bilgisiz olduğunu ortaya koyuyor.... bari bilmediğin konularda yorum yapma asıl sen komik duruma düşüyorsun...o tarihlerde öğrenci okula gelmez ama öğretmenler temmuz ayına kadar okullarda seminer çalışmaları yapar ve okula gitmek zorundadırlar...muhtemelen öğretmenlerin seçimlerde sanık kurulu üyelikleri olacağından ve bu konuda eğitim alacaklarından okullarına gidemeyecekler bu sebeble izinli olacaklardır bilmem anlatabildim mi..hadi hayırlı işler...
Dünyaya bir daha gelsem öğretmen olurdum part time iş tam maaş yazinda ek ders almaları lazım bence
arkadaşlar zaten bizim seminerimiz 2 hafta sürüyor. niye kendi hakkınızı aramak yerine başkalarının hakları kısıtlansın istiyorsunuz. nedir bu nefretin sebebi. herkes kendi hakkını arasın başkalarının haklarını kısıtlamaya çalışmayın
Öğretmenler oy kullanmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Bir öğretmen olarak ben 24 Haziran'a kadar memlekete gitmeyeceğim.8Temmuz'a kalırsa da Allah'ın izniyle mutlaka memleketten gelip oyumu kullanacağım.And olsun ki haramilerin saltanatını yıkacağız..!
Polis ölsün vallahi yazık
neden 14 haziran (24 haziran olmasın) mynet
Evinuzde 1 tane cocuga zor bakarsiniz. Okul acilsinda basimizdan gitsin diye beklesiniz. Sonrada 40 kidilik siniflara girip duzgunce ders anlatmaya calisan ogretmene laf edersiniz. Ayip...
@zerdali12 zamanında sınıfındaki çalışkan ögrencilere inek deyince eyiydi ama kedi seni!!çalışsaydın seninde olsundu
TEOG KALKTI MI ?
zaten okullar 8 haziranda kapanıyor ne izni bunlarda oy için milleti kandiriyor
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