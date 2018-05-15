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Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

YÖK'ün koordinasyonunda güncellenen ve yarın kamuoyu ile paylaşılacak toplam 25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Öğretmenlik bölümüne yeni giren öğrenciler, yeni sistemle eğitilecek.

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda güncellenen 25 öğretmenlik lisans programı, yarın düzenlenecek toplantıda kamuoyuna tanıtılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE YÖK BAŞKANI TANITACAK

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun koordinasyonunda iki yıl önce güncellenmesine başlanan öğretmenlik lisans programlarının tanıtımı amacıyla yarın YÖK'te bir toplantı düzenlenecek.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılımı öngörülüyor.

öğretmenlik

ÖĞRETMENLİK LİSANS PROGRAMI SİL BAŞTAN

Kamuoyu ile paylaşılacak güncellenen toplam 25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde eğitimlerini sürdürecek. 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecek.

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YÖK öğretmen Lisans öğretmenlik sınav meb

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
EĞİTİM 16 YILLIK BİR SÜREÇTİR..15 YILDA 8 SİSTEM DEĞİŞTİRDİNİZ.. SİZ BU İŞİ BIRAKIN KARDEŞİM.. BAŞARAMADINIZ..
ALLAH SİZİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN BECERİKSİZ LİĞİNİZİN CEZASINI ÇEKİYORUZ...
hiç şaşırmadık
Ah güzel ülkem,ne?hale geldin be...uyan artık uyan,yoksa çok geç olacak...
Hiiiç merek etmeyiiin... Yine; dağ, fare doğuruuuur...!! Yine; din temelli ve bilimden uzak bir sistem ile çıkarlar milletin karşısına... Ne demişti, bir ünv. rektörü olacak adam... "bize, cahil insanlar gerek... tahsilli görünce, tüylerim diken diken oluyor.." Daha ne beklenir ki, böylesi adamlardan..?? Yazık...yazık...vaaah ülkem, vaah ki milletime...!!
Her yıl eğitimde birşey değişir. Amaç devamlı sistem değiştirerek mağdur bir ülke yaratmak
Yine bir nesli yok edeceksiniz anlaşılan. Her gelen eğitim sistemini değiştiriyor, belli bir düzen içinde asla gitmiyor. Olan çocuklarımıza oluyor yazık
EĞİTİMDE DEVRİM İSTİYORSANOZ OYLAR İNCEYE. ERDOĞAN EĞİTİMİ DAHA DA BATIRACAK. ŞUAN Kİ HALİ ZATEN YÜZ KARASI.
Deneme tahtası oldu eğitim.önce binlerce mezun ne olacak onu çözün,bırakın durmadan var olanı değiştirmeyi.Bu arada aklı olan o rektörlerden uzak olmak için üniversite bile okumaz!
bu da değişir !
ülkeye bu kadar fazla zarar veren bir iktidar daha yok tarihimizde. eğitim sağlık tarım.. hepsinin de içine ettiniz beceriksiz herifler.
Türkiyede siyasi iktidarların eğitimi bir düzene oturtma gibi bir sıkıntısı ve isteği olamaz.çünkü yaptıklarını sorgulayacak hesap soracak kişi sayısının çoğalmasını istemezler.et fiyatlarının yüksek olmasıda iktidarların işine gelir.proteinsiz kalan beyinler tamda onların istedikleridir.
ne bu ya her sene sil baştan geçmişi özler olduk
Yahu bu bakan efendi daha geçenlerde Eğitimde Çağ Atladık diye açıklama yapmadı mı ? Şimdi ne değişikliği bu, yine mi Kandırıldık... :(
bakan degistikce sistemde degisiyor
Eğitimi inşaat zihniyetiyle düşünürseniz daha çok yapıp yıkarsınız! ama en sonunda o moloz yığını sizin üstünüze devrilir. Eğitim bir sistem ile yönetilmeli, yapboz ile değil. Bir sistemin devamlılığından emin değilsen onu uygulamaya koyamazsın üzernde belki yıllarca çalışırsın. Bir adam sabah kalktığında bugün neyi değiştirsem diye düşünür ve uygulanırsa bu iş olmaz. Acil müdahalede en önemli şart neydi, bilmiyorsan müdahale etme! geri dönüşü zor yaralar açtınız eğitimde. olan zavallı yavrularımıza oldu, dünya standartlarından çok uzakta kaldılar!
yaz boz tahtasına benzedı egıtım bre cahıller
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