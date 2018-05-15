Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda güncellenen 25 öğretmenlik lisans programı, yarın düzenlenecek toplantıda kamuoyuna tanıtılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE YÖK BAŞKANI TANITACAK



YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun koordinasyonunda iki yıl önce güncellenmesine başlanan öğretmenlik lisans programlarının tanıtımı amacıyla yarın YÖK'te bir toplantı düzenlenecek.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılımı öngörülüyor.

ÖĞRETMENLİK LİSANS PROGRAMI SİL BAŞTAN



Kamuoyu ile paylaşılacak güncellenen toplam 25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde eğitimlerini sürdürecek. 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecek.

