Okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman sona erecek? (MEB 2017-2018 eğitim ve öğretim takvimi)

Türkiye'de MEB bünyesindeki milyonlarca temel ve orta öğretim öğrencisi şu an tatildeler. Yarıyıl tatili ya da diğer adlarıyla sömestr, 15 gün tatil öğrenciler için eğitim ve öğretim yılı arasında bir mola oluyor. Tabii bu mola sadece öğrenciler için de büyük şehirlerde çalışanlar için de trafik açısından bir mola oluyor. Peki 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde MEB'in takvimine göre okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili yani sömestr ne zaman bitecek?

MEB'in 2017-2018 eğitim ve öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Okullarda 5 Şubat Pazartesi günü eğitime başlayacaklar. Yani öğrencilerin önünde 1 haftalık tatil kaldı.

İKİNCİ YARIYIL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci yarıl 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. Bu dönem 8. sınıftan 9. sınıfa yani temel öğretimden orta öğretime geçecek öğrenciler için oldukça kritik. Öğrencileri llk defa uygulanacak mahalli geçiş sistemi ve liseye geçiş sınavı bekliyor.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVININ TARİHİ VE SAATİ

MEB'in Aralık ayında yaptığı açıklamaya göre Liseye geçiş sınavı okulların kapanmasından bir hafta önce yani 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.