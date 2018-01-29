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Okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman sona erecek? (MEB 2017-2018 eğitim ve öğretim takvimi)

EĞİTİM HABERLERİ | 29.01.2018 12:19 | Son Güncelleme 8 saat önce

Öğrenciler 15 günlük araya yani sömestr tatiline devam ediyorlar. Peki okullar ne zaman açılacak? MEB'in takvimine göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili sona yaklaşırken öğrenciler ödevlerini yetiştirme telaşındayken, çalışanlar da okul servisleri ne zaman trafiğe dönecek merak ediyorlar.

Okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman sona erecek? (MEB 2017-2018 eğitim ve öğretim takvimi)

Türkiye'de MEB bünyesindeki milyonlarca temel ve orta öğretim öğrencisi şu an tatildeler. Yarıyıl tatili ya da diğer adlarıyla sömestr, 15 gün tatil öğrenciler için eğitim ve öğretim yılı arasında bir mola oluyor. Tabii bu mola sadece öğrenciler için de büyük şehirlerde çalışanlar için de trafik açısından bir mola oluyor. Peki 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde MEB'in takvimine göre okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili yani sömestr ne zaman bitecek?

MEB'in 2017-2018 eğitim ve öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Okullarda 5 Şubat Pazartesi günü eğitime başlayacaklar. Yani öğrencilerin önünde 1 haftalık tatil kaldı.

İKİNCİ YARIYIL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci yarıl 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. Bu dönem 8. sınıftan 9. sınıfa yani temel öğretimden orta öğretime geçecek öğrenciler için oldukça kritik. Öğrencileri llk defa uygulanacak mahalli geçiş sistemi ve liseye geçiş sınavı bekliyor.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVININ TARİHİ VE SAATİ

MEB'in Aralık ayında yaptığı açıklamaya göre Liseye geçiş sınavı okulların kapanmasından bir hafta önce yani 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

Liseye giriş sınavında, sınav süresi toplam 135 dakika olacak. 75 dakikası sözel bölümü, 60 dakikası sayısal bölüm. Sözel bölümde; Türkçe 20 dakika, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancıl Dilden 10’a soru sorulacak. Toplam 50 soru sorulacak.

Sayısal bölümde; Matematikten 20, Fen Bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 40 soru sorulacak.

EĞİTİM BÖLGELERİ MERAK EDİLİYOR

İkamete göre yapılacak tercih dönemi için en merak edilen konu eğitim bölgelerinin nasıl olacağı. MEB, Haziran ayından önce eğitim bölgelerini, e-okul üzerinden veli ve öğrencilerin bilgilerine sunacak. Tercihlerin alınmasının ardından Temmuz ayı sonunda kayıt bilgileri ilan edilecek.

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