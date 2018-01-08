Okullar ne zaman tatil oluyor? Sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte 2017-2018 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman tatil olacak merak konusu oldu. Öğrenciler ve velileri, Ocak ayına girdiğimiz şu zamanlarda sömestr tatili için plan program yapmaya başladılar. Bu yüzden ara tatil ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman sona erecek araştıryorlar. Google'da en çok sorulan sorulardan biri olan okullar ne zaman tatil 2018 cevabı haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında 2017 Mayıs ayında açıklanan 2017-20178 eğitim-öğretim takvimine göre okullar, 18 Eylül 2017 Pazartesi başladı. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2017-2018 eğitim - öğretim takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar, yarı yıl tatiline 19 Ocak 2018 Cuma günü girecek. Sömestr tatili yada 15 tatil dediğimiz yarı yıl tatili, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların tekrar açılması ile sona erecek.
MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelgede, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.
MERKEZİ SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakanlığın internet sitesinde, 2018 sınav uygulama takvimi yayımlandı. Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.
YERLEŞTİRME SINAVI SORULARI AÇIKLANDI
Liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı. Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular "Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" adıyla iki ayrı kitapçık halinde MEB'in internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
Buna göre, "Sözel Bölüm" örnek kitapçığında, Türkçe'den 10, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil'den 5'er olmak üzere toplam 25 örnek soru yer aldı. "Sayısal Bölüm" kitapçığında ise Matematik ve Fen Bilimleri'nden 10'ar olmak üzere, toplam 20 soru adaylara örnek gösterildi.
Örnek sorulara ilişkin açıklamada sınavda, eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşılacağı bildirildi. Açıklamada, sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavının, 8. sınıf kazanımlarıyla, becerilere odaklanılan bir sınav olacağı kaydedildi.
Adaylar örnek kitapçıklara"www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
SINAV İKİ OTURUMDA YAPILACAK
"Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve optik cevap formu ile haziran ayında iki oturumda düzenlenecek liselere yerleştirme sınavı 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. Türkçe'den 20, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dilden 10'ar olmak üzere 50 soru "Sözel Bölüm"de, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru ise "Sayısal Bölüm"de adaylara yöneltilecek.
OKUL NAKİL BAŞVURULARI ARTIK E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon öğrenci eğitim görüyor. Veliler, bugüne kadar il içi, il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulama ile okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.
Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.
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