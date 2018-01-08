Okullar ne zaman tatil oluyor? Sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte 2017-2018 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman tatil olacak merak konusu oldu. Öğrenciler ve velileri, Ocak ayına girdiğimiz şu zamanlarda sömestr tatili için plan program yapmaya başladılar. Bu yüzden ara tatil ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman sona erecek araştıryorlar. Google'da en çok sorulan sorulardan biri olan okullar ne zaman tatil 2018 cevabı haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında 2017 Mayıs ayında açıklanan 2017-20178 eğitim-öğretim takvimine göre okullar, 18 Eylül 2017 Pazartesi başladı. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2017-2018 eğitim - öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL 2018?

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar, yarı yıl tatiline 19 Ocak 2018 Cuma günü girecek. Sömestr tatili yada 15 tatil dediğimiz yarı yıl tatili, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların tekrar açılması ile sona erecek.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelgede, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.