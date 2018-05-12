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ÖSYM 12 Mayıs'ta yapılan 2018-5 e-YDS sonuçlarını açıkladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.05.2018 20:23 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS) sonuçları açıklandı. İşte, birçok adayın katılım sağladığı 2018 E-YDS sonuçları hakkında detaylı bilgiler.

ÖSYM 12 Mayıs'ta yapılan 2018-5 e-YDS sonuçlarını açıkladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen e-YDS sınavı sonuçları açıklandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilen sınavı sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM bugün saat 19.35'te sonuçları resmi sitesinde yayınladı.

E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMA

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

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