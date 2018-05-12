ÖSYM 12 Mayıs'ta yapılan 2018-5 e-YDS sonuçlarını açıkladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen e-YDS sınavı sonuçları açıklandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilen sınavı sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM bugün saat 19.35'te sonuçları resmi sitesinde yayınladı.
E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMA
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
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