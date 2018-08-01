HABER

ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

ÖSYM, son üç yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamalarını internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı

ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla yükseköğretim programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sıralamalarına ilişkin duyuru yayımlandı.

TABLOLARA ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

2018-YKS'de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en düşük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösteren tablolara "osym.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Adaylardan, bu bilgilerden yararlanırken 2018'de sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmaları da istendi.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Atık malzemelerle matematik öğreneceklerAtık malzemelerle matematik öğrenecekler
22. dönem POMEM mülakat sınavı sonuçları belli oldu mu? 23. dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor?22. dönem POMEM mülakat sınavı sonuçları belli oldu mu? 23. dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ösym üniversite üniversite liste başarı sıralaması ÖSYM tercih ÖSYM tercih kılavuzu ÖSYM tercih işlemleri ösym tercih tarihleri

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sorular çalındı mı yine bir terör örgütü tarafından burası orta Doğu her türlü pislik olur.
Diğer Haberler
22. dönem POMEM mülakat sınavı sonuçları belli oldu mu? 23. dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor?

22. dönem POMEM mülakat sınavı sonuçları belli oldu mu? 23. dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor?

2018 DGS sonuçları ne zaman belli olacak? (DGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!)

2018 DGS sonuçları ne zaman belli olacak? (DGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!)

YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas lisans - önlisans tercih sihirbazı

YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas lisans - önlisans tercih sihirbazı

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu (YKS tercih tarihleri)

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu (YKS tercih tarihleri)

ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!

ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!

YKS tercih dönemi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları

YKS tercih dönemi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.