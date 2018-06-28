YKS öncesi ÖSYM çöktü! ÖSYM neden açılmadı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM bugün teknik bir problem yaşıyor. Sabah saatlerinde kullanıcılar ÖSYM'nin resmi sitesine erişemediler. Osym.gov.tr adresine giriş yapmak isteyen öğrenciler, sınav adayları internet tarayıcısının site bulunamadı / sunucu bulunamadı mesajı ile karşılaştılar. 11.30 civarında siteye giriş yapılabilmeye başlandı. Böylece YKS öncesi henüz giriş belgesini almamış olan adaylar şu an AİS'ten belgelerini alabiliyorlar.
ÖSYM bugün Twitter hesabından Cumartesi günü yapılacak olan YKS ile ilgili paylaşımda bulundu ve adayların sınav günü sınav binasına en geç hangi saatte gelmeleri gerektiğini açıkladı. Siteye erişilememesi ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. İşte 15 dakika erken girme kuralının kaldırılması sonrası ÖSYM'den adaylara saat uyarısı...
2018-YKS Adayları Dikkat ! pic.twitter.com/ffzO1B2TNZ— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 28 Haziran 2018
Adaylar Sınav Günü Sınav Binasına En Geç Hangi Saatte Gelmelidir?https://t.co/nPtSqZc5hp pic.twitter.com/KKMtMXheg2— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 25 Haziran 2018
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