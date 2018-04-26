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ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

ÖSYM, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların güncelleme yapmaları için herhangi bir sınava başvuru şartını kaldırdı.

ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!

ÖSYM, adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık sağlayan bir düzenleme yaptı.

SINAV BAŞVURU KOŞULU KALDIRILDI

Merkez, adayların başvuru işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) fotoğrafı bulunan ancak fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların fotoğraf güncellemeleri için herhangi bir sınava başvuru yapmaları koşulunu kaldırdı.

ÖSYM

ÜCRET KALDIRILMIŞTI

ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemelerinden alınan ücret 1 Şubat 2018'de kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvurmaksızın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilecekler.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vallami dertler bitti artik cok buyuk bir hizmet doya doya kullaniriz artik.
çok büyük hizme maşallah maşallah.. başka işiniz yoksa tesbih sallayın..
sonunda
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