ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!

ÖSYM, adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık sağlayan bir düzenleme yaptı.
SINAV BAŞVURU KOŞULU KALDIRILDI
Merkez, adayların başvuru işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) fotoğrafı bulunan ancak fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların fotoğraf güncellemeleri için herhangi bir sınava başvuru yapmaları koşulunu kaldırdı.
ÜCRET KALDIRILMIŞTI
ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemelerinden alınan ücret 1 Şubat 2018'de kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvurmaksızın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilecekler.
AA
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