ÖSYM tercih kılavuzu güncellendi! İşte güncellenen 2018 YKS tercih kılavuzu, kontenjanlar ve tablo 3, tablo 4

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu güncelledi. 31 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçları sonrasında tercih döneminde ÖSYM tercih kılavuzunun güncelleneceği bildirilmişti. YÖK, hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi. ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ile birlikte TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarınıza göre tercih yapabileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını, öğrenim süresi, özel koşullarını içeren Tablo 3 ve Tablo 4'ü de yayınlandı. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu, tablolar ve detaylı anlatım... ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM sitesinden yapılan açıklamada YÖK tarafından alınan karar ile hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları yeniden belirlendi. Bu karara göre hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti. Bu doğrultuda ÖSYM YKS tercih kılavuzu aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi güncellendi.

ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu, Tablo 3 - Tablo 4 için tıklayınız YKS TERCİHLERİNİN YAPILMASI Adaylar TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarına ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır. Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır. Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK? ÖSYM yaptığı duyuru ile YKS tercih döneminin detaylarını paylaştı. Buna göre adayları 7 Ağustos 2018 Salı gününden itibaren AİS üzerinden 2 yıllık veya 4 yıllık yükseköğretim programlarından tercih yapmaya başlayacaklar. Tercih işlemleri 14 Ağustos 2018 23.59'da sona erecek. Adayların bu tarih ve saatten önce tercihlerini ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. pic.twitter.com/JYlxWaFhK5 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 3 Ağustos 2018 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamasına göre YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. ÖSYM'nin takvimine göre aynı gün KPSS sonuçları da açıklanacak ancak Özer sonuçların ilanı ile ilgili bir erteleme olmadığını ifade etti. pic.twitter.com/9LzeZmf6A5 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 3 Ağustos 2018 YKS EK YERLEŞTİRMELER Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.