HABER

ÖSYM tercih kılavuzu güncellendi! İşte güncellenen 2018 YKS tercih kılavuzu, kontenjanlar ve tablo 3, tablo 4

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.08.2018 07:24 | Son Güncelleme

ÖSYM tercih kılavuzu güncellendi. Üniversite adayı öğrencilerin beklediği 2018 YKS tercih kılavuzu güncellendi ve bugün itibariyle YKS tercih dönemi başladı. Tercih süresi, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasındadır. TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarına göre adaylar, Tablo 3 ve Tablo-4'deki bölümlere tercihlerini yapacaklar. Adaylar, tercihlerini nasıl yapacaklar? ÖSYM YKS tercih kılavuzu, tablolar ve detaylı anlatım haberimizde.

ÖSYM tercih kılavuzu güncellendi! İşte güncellenen 2018 YKS tercih kılavuzu, kontenjanlar ve tablo 3, tablo 4

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu güncelledi. 31 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçları sonrasında tercih döneminde ÖSYM tercih kılavuzunun güncelleneceği bildirilmişti. YÖK, hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi. ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ile birlikte TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarınıza göre tercih yapabileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını, öğrenim süresi, özel koşullarını içeren Tablo 3 ve Tablo 4'ü de yayınlandı. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu, tablolar ve detaylı anlatım...

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM sitesinden yapılan açıklamada YÖK tarafından alınan karar ile hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları yeniden belirlendi. Bu karara göre hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti. Bu doğrultuda ÖSYM YKS tercih kılavuzu aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi güncellendi.

ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu, Tablo 3 - Tablo 4 için tıklayınız

YKS TERCİHLERİNİN YAPILMASI

Adaylar TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarına ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

yks-tercih-kilavuzu

Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.

Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM yaptığı duyuru ile YKS tercih döneminin detaylarını paylaştı. Buna göre adayları 7 Ağustos 2018 Salı gününden itibaren AİS üzerinden 2 yıllık veya 4 yıllık yükseköğretim programlarından tercih yapmaya başlayacaklar. Tercih işlemleri 14 Ağustos 2018 23.59'da sona erecek. Adayların bu tarih ve saatten önce tercihlerini ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamasına göre YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. ÖSYM'nin takvimine göre aynı gün KPSS sonuçları da açıklanacak ancak Özer sonuçların ilanı ile ilgili bir erteleme olmadığını ifade etti.

YKS EK YERLEŞTİRMELER

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül'de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül'de olacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvuru yapacak. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldüYKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
LAÜ Romanya’da “En İyi Yayın Ödülü”ne layık görüldüLAÜ Romanya’da “En İyi Yayın Ödülü”ne layık görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yks tercih kılavuzu ÖSYM tercih kılavuzu ösym AİS tablo 3 tablo 4

En Çok Okunan Haberler

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders mezuniyet sınav sonuçları sorgula

ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders mezuniyet sınav sonuçları sorgula

22. dönem POMEM sınav sonuçları belli oldu! 22. dönem POMEM mülakat sınavı sonucu sorgula

22. dönem POMEM sınav sonuçları belli oldu! 22. dönem POMEM mülakat sınavı sonucu sorgula

KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru - cevap anahtarı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru - cevap anahtarı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

YKS tercih dönemi başlıyor! 2018 YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YKS tercih dönemi başlıyor! 2018 YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.