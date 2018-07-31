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ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarına dair istatistikleri de yayınladı. Buna göre öğrenciler, AYT'de 40 sorunun yöneltildiği matematikte 3.9 ortalama yaptı. 24 soru sorulan Türk dili ve edebiyatında bu oran 4.7 olarak belirlendi. Gazeteci Abbas Güçlü sonuçları 'felaket' olarak nitelendirdi. "Türkiye ortalamaları yerlerde sürünüyor. Fen ve matematik başta olmak üzere adeta tüm derslerde başarısızlık diz boyu" dedi.

ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018- YKS 'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018- YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için 'C' olarak ilan edilen doğru cevabın 'D' olarak düzeltilmesine karar verildi.

"BAŞARISIZLIK DİZ BOYU"

Egitimajansi.com'da yayımlanan yazısında gazeteci Abbas Güçlü, sonuçları 'felaket' olarak nitelendirdi. Güçlü, "Üniversite sınav sonuçlarına baktığımızda Türkiye ortalamaları yerlerde sürünüyor. Fen ve matematik başta olmak üzere adeta tüm derslerde başarısızık diz boyu. Türkçe'de bile Türkiye ortalaması yüzde 50'nin altında" ifadesini kullandı.

YKS'ye giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

121 BİN 139 ADAYIN SINAVI İPTAL EDİLDİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018- YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı. 121 bin 139 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.
TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

YKS PUAN DAĞILIMI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

YKS'ye giren adaylar TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.

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“Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarınıza destek olun ve baskı yapmayın"“Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarınıza destek olun ve baskı yapmayın"
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ösym Yükseköğretim Kurumları Sınavı yks Abbas Güçlü

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Çocuğa ne verirsen onu alırsın. Aldıklarına bakarsak verdikleri ortada. MEB ve ÖSYM utansın.
Bu sınav sistemi ve soruları başarıyı ölçüyor mu önce onu sorgulayın. eğitim sistemi ve soruların ölçmek istedikleri doğru orantılı mı. Sınava giren bir öğrenci en az 3 kez değiştirilmiş eğitim öğretim faliyetinde kendini hazırladı. Başarısız çocuklar değil... Bilin istedim.
ahahahahah 40 soruda ortalama 4 doğru bile yok. Avrupa bizi kıskaniyiii
Akapa yönetiminde neyi başardık ki
eğitimde çığır açtık diyenlere duyrulur herhalde dünyada eğitim alanında dip seviyede bulunan ülkelerden biriyiz demekki bu işler böyle lafla yürümüyormuş
abbas guclu once kendi bu sinava girip sonucunu paylassin sonra rezillik diz boyunda mi gobek boyunda mi bakariz.
AKP hükümeti için bu çok bile onlara CAHİL NESİL lazım okumuş sorgular cahil sorgulamaz iteat eder
Bir ülkeyi hayatt tutan ana kirişlerden biri de eğitimdir. Görüyoruzki eğitim gün geçtikçe hasar almaya devam ediyor.
hamdolsun eğitimde iyi yerlere geldik
soruları kolaylaştırın. akp çok başarılı gözüksün. enflasyonu öyle yapmıyor muyuz?
kafalar iPhone ve survivor da olunca. bir de kekleme eğitim.
çocukla oynar gibi oynadınız gençlerin aklıyla öğrencilerin başarısız olması tamamen yönetenlerin eseri durmadan müfredat değiştirdiniz çorap değiştirir gibi hal böyle olunca başarısız ve cahil bir toplum yetişmeye devam eder tıpkı birilerinin istediği gibi plan işlemeye devam ediyor bakalım son nasıl olacak
memlekette saf sayısı yüksek saf lakin başka şeylere kurnaz sayısımız fazla malesef
"Gazeteci Abbas Güçlü sonuçları 'felaket' olarak nitelendirdi."......... ne var bunda şaşacak. AKP' nin 16 yılda bilinçli olarak yaptığı "eğitimi çökertme" hamlesinin sonucu bu işte !!!
Anadolu Ajansı açıklasın.
bu sonuçlara şaşırdık mı?...tabiki de koca bir "HAYIRRRR" Bu oranlara zaman gelecek hasret kalacağız...bu sözü de bir kenara yazın!!!
Dünyada Türkiye'nin sınıfı geçtiği herhangi bir alan söyleyebilirmisiniz.
bu kabahat çocukların değil, eğitimin içine edenlerin ve onları oylarıyla hala destekleyenlerin kabahati dir. yazık ki olan çocuklarımıza oluyor.. akp ye destek verenler baksın bakalım, kaç akpli vekilin çocuğu yada torunu devlet okulunda okuyor..!! ülkenini bu günü zaten mahvolmuş geleceğide mahvoluyor malesef
Ahiret sorusu daha kolaydır gerek lys gerekse ygs den
İstenilen seviyeye az kalmış, eğitim sistemimizi biraz daha baltalayalım nasıl olsa suçlayacak birilerini buluruz. Çünkü bizim her konuta uzmanlığımız var EYYYT ULAN EYYYT.
Ne bekliyodunuz yeni türkiyeden
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