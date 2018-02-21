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Polis Akademisi FYO Eğitim sonu sınav sonuçları ilan edildi! (e-devlet girişi)

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

1 Şubat tarihinde yapılan Polis Akademisi FYO Eğitim sonu sınavının sonuçları açıklandı. FYO öğrencileri E-devlet girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

Polis Akademisi FYO Eğitim sonu sınav sonuçları ilan edildi! (e-devlet girişi)

Polis Akademisi resmi sayfasında 21 Şubat tarihli bir duyuru ile FYO eğitim sonu sınav sonuçlarının belli olduğunu ilan etti. Yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2018'de yapılan FYO Eğitim Sonu sınav sonuçları açıklandı ve öğrenciler notlarını E-devlet üzerinden öğrenebiliyorlar.

SINAV SONUÇ BELGESİNİN ALINMASI

FTO eğitm sonu sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki bağlantı ile E-devlet'teki ilgili bölüme gidebilir ve sınav sonuç belgenizi alabilirsiniz.

FYO Eğitim Sonu Sınav Sonuçları

E-DEVLET ŞİFRESİNİ UNUTULURSA

Türkiye.gov.tr adresinde şifresini unutanlar için çeşitli adımlar gösteriliyor. Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

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Polis Akademisi fyo sınav sonuçları

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