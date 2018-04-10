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MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

MEB son dakika okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları MEB'in açıklamasının ardından milyonlarca öğrenci, Sınavla öğrenci alacak okullar hangileri, Liselere geçiş sınav tarihi ne zaman? 8'inci sınıf öğrencileri için okullar ve kontenjanlar listesi neler? gibi soruları arama motorları üzerinden aramaya başladı. İşte 8'inci sınıf öğrencileri için okullar ve kontenjanlar listesi...

MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları

MEB son dakika okulları ve kontenjanları açıkladı! MEB, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları 10 Nisan 2018 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Merkezî Sınava isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Merkezî Sınav; 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 02 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Sınavın iki bölümü arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacaktır. Bu sürede öğrenciler okullarından ayrılamayacaklardır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacaktır.

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