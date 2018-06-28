Son dakika! Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan özel okullara kayıt uyarısı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz NTV'de soruları yanıtladı.

Bakan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

LGS'de sorular zordu eleştirileri - TEOG'da 10 öğrenci birinci oldu. Şimdi onu katlamışız. TEOG'la bunu karşılamamak lazım. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Ankara'dan Gaziantep'ten ve daha birçok farklı ilden öğrencimiz birinci oldu. Çoğu devlet okulundan. Okullar arasında çok fark yok. Öğrencilerimizi sınavlarda başarıya ulaştırma yeterliliğine okullarımız sahipti diye düşünüyorum. 2 Temmuz'da kontenjanları ilan edeceğiz. 2-13 Temmuz arası yerleştirme için tercihleri alacağız. Sınavın soruları kesinlikle müfredatta var. Kimse müfredatta yok demedi. Geçen yıl Aralık ayında örnek sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular ile paralelliği bulunmuyor da demedi. TEOG ile kıyaslama yapmak doğru değildir."

LGS sonrası tercih uyarılar - "Türk eğitim sistemi ile negatif sözler söyleyenin eğitimle alakası yok. Eğitimde muhalefet olmaz. Yerleştirmede kaygılar var diyorlardı, hiçbir kaygı yok. 120 bini sınav sonuçlara göre yerleştireceğiz. En yüksekten başlayarak yerleştireceğiz. 500 puan alanlar istedikleri okula girebilecek. Burada bir kaygı var mı? Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranlar listemizde olacak. Herhangi bir okulu kazandıysa, özel okula gitmek istemezse kazandığı okula gidebilecek. Burada bir karışıklık var mı? Öğrencilerin kayıt alanları içinde tüm okul türleri bulunacak. Adres ile kayırt sistemi yeni değil ki, anaokullar ve ilkokullarda uygulanıyor."

"13 Temmuz'da son kayıtları alacağız. 30 Temmuz'da yerleştirmeleri ilan edeceğiz. Boş kontenjanları orada belirleyeceğiz. Şu andaki sınav kaygısını yüzde 10'a düşürdük. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek. Her yapılandan yeni bir tecrübe kazanacağız. Bizim istediğimiz bir basamak sistemi oluşturmak. Dershane sistemi ortadan kalktı. Daha çok okuyan, daha çok düşünen bu sınavlarda başarılı olacak."

