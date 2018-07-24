Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta belli olacak? Sorgulama sayfası kaçta açılacak?

Bugün 50 bini aşkın öğretmen adayı açıklanacak sözleşmeli öğertmen atamalarını bekliyor. Sözleşmeli öğertmen atama sonuçları ile 20 bin öğretmen Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda görevlendirilecekler. Peki öğretmenler atama alıp almadıklarını sözleşmeli öğretmenlik yapma hakkı kazanıp kazanmadıklarını ne zaman öğrenebilecekler? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta belli olacak ve sorgulama nereden yapılacak? İşte atama sonuçları ve atama hakkı kazananların izlemesi gereken adımlarla ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre Salı günü atama sonuçları saat 10.00’da yapılacak. Atama sonuçlarının açıklanmasına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk katılacak. Sonuçlar daha sonra MEB’in internet sitesinden (ikgm.meb.gov.tr) sorgulanabilecek! Sonuçların aaçıklanacağı adrese direket olarak aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız (Sonuçlar 10.00'da belli olmaya başlayacak)

50 BİN ADAYDAN 20 BİNİ ATANACAK!

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurusu kabul edilen 50 bin 728 öğretmen adayından 20 bini yarın atama hakkı kazanacak. Atamalarda Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.