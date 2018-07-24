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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta belli olacak? Sorgulama sayfası kaçta açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un katılımı ile gerçekleştirilecek. 50 bin adayın gözü kulağı sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarında olacak. Peki sonuçlar ne zaman belli olmaya başlayacak, adaylar ne zaman sonuç sorgulama yapabilecekler? Sonuç sorgulama sayfası kaçta açılacak? İşte 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ve atama sonrası süreç (istenilen belgeleri işlemler vb.) ile ilgili detaylar...

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta belli olacak? Sorgulama sayfası kaçta açılacak?

Bugün 50 bini aşkın öğretmen adayı açıklanacak sözleşmeli öğertmen atamalarını bekliyor. Sözleşmeli öğertmen atama sonuçları ile 20 bin öğretmen Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda görevlendirilecekler. Peki öğretmenler atama alıp almadıklarını sözleşmeli öğretmenlik yapma hakkı kazanıp kazanmadıklarını ne zaman öğrenebilecekler? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta belli olacak ve sorgulama nereden yapılacak? İşte atama sonuçları ve atama hakkı kazananların izlemesi gereken adımlarla ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre Salı günü atama sonuçları saat 10.00’da yapılacak. Atama sonuçlarının açıklanmasına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk katılacak. Sonuçlar daha sonra MEB’in internet sitesinden (ikgm.meb.gov.tr) sorgulanabilecek! Sonuçların aaçıklanacağı adrese direket olarak aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız (Sonuçlar 10.00'da belli olmaya başlayacak)

50 BİN ADAYDAN 20 BİNİ ATANACAK!

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurusu kabul edilen 50 bin 728 öğretmen adayından 20 bini yarın atama hakkı kazanacak. Atamalarda Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ATANANLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şunlar:

  • Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

  • Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

  • Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

  • Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

15 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLANACAK

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

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