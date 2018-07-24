Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı! (meb.gov.tr)

50 bin öğretmen adayının beklediği gün geldi ve Milli eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Bligisayar ile yapılan atamaların sonuçları bugün internet üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuç sorgulama sayfasından sözleşmeli öğretmenlik yapmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğreneceker. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama sayfası saat kaçta erişime açılacak. Söz konusu sayfaya nereden ulaşılabilecek?
Öğretmen adaylarının beklediği sonuç sorgulama sayfası bugün saat 13.00'da İKGM yani MEB'in İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfası üzerinen erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın İKGM sayfasına erişebilir ve 13.00'da sorgulama sayfasından sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız (Sonuçlar 13.00'da ilan edilecek)
ATAMA SONRASI SÜREÇ
Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şunlar:
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),
Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.
Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.
ATAMA ÖNCESİ BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk atamalar için düzenlenen törende şunları söyledi:
"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.
21'nci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum."
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