Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru ekranı MEB: İlk atama başvuru nasıl, nereden yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru ekranı MEB tarafından adaylara açıldı. Öğretmen adayları, geçtiğimiz günlerde açıklanan mülakat sınavı sonuçları sonrasında ilk atama tercih başvuruları başlamasını bekliyorlardı. MEB, daha önceden belirttiği gibi bugün, sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvurularını almaya başladı. Peki sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih başvuruları nasıl, nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek? Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bugün başladı. Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvurusu için aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapmaları gerekiyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeli öğretmen ilk atama tercih başvurusu, 17 Temmuz Salı günü yani bugün başladı. Adayların sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Temmuz Cuma günü sona erecek. En fazla 20 kurumun tercih edilebileceği ekranda, tercihler bağlı olunan il veya ilçe müdürlüklerince onaylatılacak. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” seçeneğini de kullanabilecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
Adaylar, ilk atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek. İlk atama sonuçları 23 Temmuz'da duyurulacak.
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