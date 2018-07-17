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Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru ekranı MEB: İlk atama başvuru nasıl, nereden yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

MEB, sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvurularını bugün almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde mülakat sınavı sonuçları açıklanan sözleşmeli öğretmenlik için ilk atama başvuru ekranı MEB tarafından açıldı. Peki sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih başvuruları nasıl, nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek? Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru ekranı MEB: İlk atama başvuru nasıl, nereden yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru ekranı MEB tarafından adaylara açıldı. Öğretmen adayları, geçtiğimiz günlerde açıklanan mülakat sınavı sonuçları sonrasında ilk atama tercih başvuruları başlamasını bekliyorlardı. MEB, daha önceden belirttiği gibi bugün, sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvurularını almaya başladı. Peki sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih başvuruları nasıl, nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek? Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bugün başladı. Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvurusu için aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapmaları gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmen ilk atama tercih başvurusu, 17 Temmuz Salı günü yani bugün başladı. Adayların sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Temmuz Cuma günü sona erecek. En fazla 20 kurumun tercih edilebileceği ekranda, tercihler bağlı olunan il veya ilçe müdürlüklerince onaylatılacak. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” seçeneğini de kullanabilecek.

TERCİHLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

  1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

  2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

  3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

  4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

  5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

  1. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

  2. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

İLK ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adaylar, ilk atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek. İlk atama sonuçları 23 Temmuz'da duyurulacak.

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