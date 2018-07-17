Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru ekranı MEB: İlk atama başvuru nasıl, nereden yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru ekranı MEB tarafından adaylara açıldı. Öğretmen adayları, geçtiğimiz günlerde açıklanan mülakat sınavı sonuçları sonrasında ilk atama tercih başvuruları başlamasını bekliyorlardı. MEB, daha önceden belirttiği gibi bugün, sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvurularını almaya başladı. Peki sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih başvuruları nasıl, nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek? Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bugün başladı. Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvurusu için aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapmaları gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmen ilk atama tercih başvurusu, 17 Temmuz Salı günü yani bugün başladı. Adayların sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Temmuz Cuma günü sona erecek. En fazla 20 kurumun tercih edilebileceği ekranda, tercihler bağlı olunan il veya ilçe müdürlüklerince onaylatılacak. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” seçeneğini de kullanabilecek.