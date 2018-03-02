Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!

MEB yani Milli Eğitim Bakanlığı 2 Mart 2018 itibari ile sözleşmeli öğretmenlik başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvuru ekranına öğretmen adayları iki şekilde girebilirler. Öğretmen adayları ya MEB sistemi üzerinden giriş yapabilirler ya da e-devlet aracılığı ile. Aşağıdaki bağlantı ile MEB sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ekranına erişebilir buradan tercih ettiğiniz giriş metodunu kullanabilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için tıklayınız

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT BAŞVURU DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre ön başvuru yani mülakat başvuruları 8 Mart'a kadar yapılacak. 20 binlik sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav merkezleri MEB tarafndan ilan edilecek. Adaylar sözlü sınav listesinden 5 merkez seçebilecekler. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Aşağıdaki sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu ile hangi branştan kaç öğretmen alınacağını ve sözlü sınav merkezlerini öğrenebilirsiniz.