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Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

MEB'den yapılan duyuru için sözleşmeli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. Peki başvuru nereden yapılabiliyor ve başvuru şartları nelerdir? İşte MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı için yapacağı mülkat yani sözlü sınava yapılacak başvurular ile ilgili detaylar...

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!

MEB yani Milli Eğitim Bakanlığı 2 Mart 2018 itibari ile sözleşmeli öğretmenlik başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvuru ekranına öğretmen adayları iki şekilde girebilirler. Öğretmen adayları ya MEB sistemi üzerinden giriş yapabilirler ya da e-devlet aracılığı ile. Aşağıdaki bağlantı ile MEB sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ekranına erişebilir buradan tercih ettiğiniz giriş metodunu kullanabilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için tıklayınız

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT BAŞVURU DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre ön başvuru yani mülakat başvuruları 8 Mart'a kadar yapılacak. 20 binlik sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav merkezleri MEB tarafndan ilan edilecek. Adaylar sözlü sınav listesinden 5 merkez seçebilecekler. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Aşağıdaki sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu ile hangi branştan kaç öğretmen alınacağını ve sözlü sınav merkezlerini öğrenebilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu için tıklayınız

http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/19171735_SOZLESMELI_OGRETMENLIK_DUYURU_2018_MART.pdf

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

MEB, öğretmen adaylarından başvuru için şu belgeleri takip etmektedir:

  • Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

  • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

  • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

  • Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

  • Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

    • SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

    Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

    SÖZLÜ SINAVDAN 60 PUAN ALANALR TERCİH YAPABİLECEK!

    Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

    Açıklanan başvuru takvimine göre, ön başvurular 2-8 Mart'ta alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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