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TUS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri erişme açıldı! (AİS giriş)

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.02.2018 17:10 | Son Güncelleme

TUS 2018 Tıpta Uzmanlık eğitimi Giriş Sınavı için sınava giriş belgesi ekranı açıldı ve sınav yerleri belli oldu. Adaylar ÖSYM'den sınava nerede gireceklerini öğrenebilirler. Söz konusu bilgi sınava giriş için yanlarında bulundurmaları zorunlu olan sınava giriş belgesinde yer alıyor.

TUS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri erişme açıldı! (AİS giriş)

Uzman doktorluğa giden süreçte en stresli aşamalardan biri olan TUS için vakit yaklaşıyor. 2018 ilkbahar dönemi TUS 25 Şubat Pazar günü yapılacak. Sınava 10 gün kala ÖSYM adayların sınav yerlerini de açıkladı. TUS ve STS tıp doktorluğu "sınava giriş belgesi" sorgulama sayfasının açılması ile adaylar sınava nerede girebileceklerini öğrenebiliyorlar. Adayların söz konusu belgenin çıktısını alıp mutlaka sınav salonuna beraberlerinde getirmeleri gerekiyor. İşte ÖSYM'nin 2018 – TUS ve STS Tıp Doktorluğu duyurusu...

"25 Şubat 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-TUS 1. Dönem ve 2018- STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 15:15'den itibaren edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018 TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1.Aşama saat 10:15’te başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 10:00’dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

2018 TUS 1. Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2.Aşama saat 14:45’te başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 14:30’dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."

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tus 2018 sınava giriş belgesi ösym AİS

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