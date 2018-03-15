STS TIP ve TUS sonuçları: ÖSYM, 2018 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası açıldı!

Doktorlar için kariyerlerinin dönüm noktalarından biri TUS'tur. Tıpta Uzmanlık Sınavı kariyerinden ilerlemek ve belli bir alana yönelmek isteyen doktorlar için gereklidir. Her sene biri ilkbahar diğeri sonbahar olmak üzere 2 TUS yapılır. Son olarak 25 Şubat 2018'de ilkbahar dönemi TUS yapılmıştı. Bu TUS'un sonuçları ve STS TIP sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi! Peki TUS sonuçları sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır, TUS sonucu sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM'nin TUS ile yayımladığı kılavuza da göre TUS sonuçları aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilecek. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacak. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.