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STS TIP ve TUS sonuçları: ÖSYM, 2018 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Uzman doktor adayları için 25 Şubat yapılan sınava dair ÖSYM'den duyuru bekleniyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2018 TUS yerleştirme sonuçları bugün ilan edilecek. Peki ÖSYM'den beklenen duyuru geldi mi ve TUS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası erişeme açıldı. İşte TUS sonucu öğrenme ile ilgili detaylar...

STS TIP ve TUS sonuçları: ÖSYM, 2018 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası açıldı!

Doktorlar için kariyerlerinin dönüm noktalarından biri TUS'tur. Tıpta Uzmanlık Sınavı kariyerinden ilerlemek ve belli bir alana yönelmek isteyen doktorlar için gereklidir. Her sene biri ilkbahar diğeri sonbahar olmak üzere 2 TUS yapılır. Son olarak 25 Şubat 2018'de ilkbahar dönemi TUS yapılmıştı. Bu TUS'un sonuçları ve STS TIP sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi! Peki TUS sonuçları sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır, TUS sonucu sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM'nin TUS ile yayımladığı kılavuza da göre TUS sonuçları aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilecek. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacak. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.

TUS yerleştirme sonuçları için tıklayınız

2018 STS sonuçları için tıklayınız

2018 STS VE TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

Yukarıdaki bağlantı ile açılan sayfada ÖSYM güncelleme yaptığında TUS 2018 ilkbahar dönemi sonuçları için bir başlık olacak. Bubaşlığa tıkladığınızda sizden T.C. kimlik numaranız ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girmeniz istenecek. Bu bilgileri sağladıktan sonra TUS sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

tus 2018 adaylari

SINAV SONUCUNUN İNCELENMESİ

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.

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