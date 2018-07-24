Üniversite adayları YKS sonuçları için gün sayıyor! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 yılında üniversiteye giriş yeni bir sınav sistemi ile değiştirildi. YKS başlığı altında öğrenciler TYT, AAYT ve YDT sınavlarına girdiler. Üniversite adayları şimdi bu sınavlardan alacakları puanları öğrenmek için YKS sonuçlarını bekliyorlar. Peki YKS sonuçları ne zaman ilan edilecek ve tercih ile yerleştirme süreci nasıl yürütülecek?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar.

ÖSYM'de YKs sonuçları ve tercih dönemi öncesinde kontenjan kılavuzu yayımladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin kontenjanlarının yer aldığı kılavuzda gerek tercih gerekse de yerleştirme süreci ile ilgili de detaylar da bulunuyor. İşte ÖSYM'nin yükseköğretim programları ve kontenjan duyurusu ile yerleştirme ve tercih dönemine dair detaylar...

PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.