Üniversite adayları YKS sonuçları için gün sayıyor! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 yılında üniversiteye giriş yeni bir sınav sistemi ile değiştirildi. YKS başlığı altında öğrenciler TYT, AAYT ve YDT sınavlarına girdiler. Üniversite adayları şimdi bu sınavlardan alacakları puanları öğrenmek için YKS sonuçlarını bekliyorlar. Peki YKS sonuçları ne zaman ilan edilecek ve tercih ile yerleştirme süreci nasıl yürütülecek?
31 Temmuz 2018'de YKS sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar puanlarını öğrenecekler ve puanları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesindeki üniveristeler ve onların 2 veya 4 yıllık bölümleri içinden tercih yapacaklar.
ÖSYM'de YKs sonuçları ve tercih dönemi öncesinde kontenjan kılavuzu yayımladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin kontenjanlarının yer aldığı kılavuzda gerek tercih gerekse de yerleştirme süreci ile ilgili de detaylar da bulunuyor. İşte ÖSYM'nin yükseköğretim programları ve kontenjan duyurusu ile yerleştirme ve tercih dönemine dair detaylar...
PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.
TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yukarıdak bağlantısını paylaştığımız kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.
Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. YÜkseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
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