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YDS 2018 başvuruları başladı! İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru şartları, tarihleri ve YDS başvuru kılavuzu

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvuruların alımı dün itibariyle başladı. Başvurular 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Peki YDS başvuru şartları nelerdir? YDS sonbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 YDS sonbahar dönemi başvuru kılavuzu ve detayları...

YDS 2018 başvuruları başladı! İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru şartları, tarihleri ve YDS başvuru kılavuzu

ÖSYM, YDS sonbahar dönemi başvurularının başladığını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre YDS başvuruları 18-26 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Peki YDS başvuru şartları nelerdir? YDS sonbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 YDS sonbahar dönemi başvuru kılavuzu ve detayları...

YDS BAŞVURU ŞARTLARI

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı); kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak
a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,
b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde
olması gerekmektedir.

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

YDS BAŞVURU KILAVUZU, ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

  • Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

  • Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir
    başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

  • Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c)Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

2018 YDS NE ZAMAN?

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) 9 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır.

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