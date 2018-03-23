2018 YDS ilkbahar dönemi giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM sorgulama sayfası

2018 YDS ilkbahar dönemi giriş belgeleri sorgulama sayfası ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Adaylar, 1 Nisan Pazar günü yapılacak sınava saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Adaylar, 2018-YDS ilkbahar dönemi kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
2018 YDS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava başvurular 7 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.
2018 YDS SINAV TARİHİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA ?
2018 YDS lkbahar Dönemi Sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak
2018 YDS SINAVINDA KAÇ SORU YER ALACAK?
80 soru yer alacak.
SINAV SÜRESİ NE KADAR?
180 dakika
SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.
SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
Sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.
YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ
90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
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