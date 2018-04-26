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YDS sonuçları bekleniyor! ÖSYM YDS sonuç sorgulama sayfası saat kaçta açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:42 | Son Güncelleme

Bugün Yabancı Dil Sınavı yani YDS sonuçları açıklanacak. Ay başında soru ve cevapları yayımlanan YDS ilkbahar dönemi sınavının sonuçları bugün ÖSYM tarafından ilan edilecek. Ancak heyecanlı bir bekleyiş içinde olan adayların aklını YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu kurcalıyor. İşte sonuçlar ile ilgili detaylar...

YDS sonuçları bekleniyor! ÖSYM YDS sonuç sorgulama sayfası saat kaçta açılacak?

1 Nisan Pazar günü İlkbahar dönemi YDS 2018'e giren adayların heyecanla beklediği gün geldi. Bugün YDS sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Ay başında sınav sonrası soru kitapçıkları yayımlanmış ve adaylar sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinmişlerdi. Tabii adaylar için önemli olan bugün açıklanacak olan nihai sonuç. Peki YDS sonuçlar saat kaçta açıklanacak, adaylar puanlarını ne zaman öğrenebilecekler?..

YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA İLAN EDİLECEK?

ÖSYM'nin sonuç açıklama günlerinde bu soru adayların hep kafasını kurcalıyor. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi YDS için de ÖSYM herhangi bir sonuç açıklama saati belirtmiyor. Sonuçlar bugün 23.59'a kadar yani gün içinde herhangi bir saatte ilan edilebilir.

YDS SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM'nin bünyesindeki diğer sınavlarda olduğu gibi adaylar sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenecekler. Aşağıdaki bağlantı ile söz konusu sayfaya erişebilirsiniz.

YDS sonuçları için tıklayınız

YDS sınav sonucu sorgulama sayfasına erişim için yukarıdaki sayfada (sonuçlar ilan edildiğinde) T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir.

YDS PUANLARININ HESAPLANMASI VE SEVİYELERİ

YDS puanlarının hesaplanması 100 üzerinden gerçekleştirilmektedir. Puan aralıkları da 5 tanedir ki dil tazminatı bu seviyelere göre belirlernier.

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

SINAV SONUÇLARIAN İTİRAZ

YDS sonuç sorgulama yaptıktan sonra puanınız ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız 10 gün içinde ÖSYM'ye başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM merkezine başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masrafları karşılığı, SYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR390001002533060280115229) gerekli ücreti (ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanan Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri duyurusunda ücretler belirtilmektedir.) yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.). Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

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