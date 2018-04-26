YDS sonuçları bekleniyor! ÖSYM YDS sonuç sorgulama sayfası saat kaçta açılacak?

1 Nisan Pazar günü İlkbahar dönemi YDS 2018'e giren adayların heyecanla beklediği gün geldi. Bugün YDS sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Ay başında sınav sonrası soru kitapçıkları yayımlanmış ve adaylar sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinmişlerdi. Tabii adaylar için önemli olan bugün açıklanacak olan nihai sonuç. Peki YDS sonuçlar saat kaçta açıklanacak, adaylar puanlarını ne zaman öğrenebilecekler?..

YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA İLAN EDİLECEK?

ÖSYM'nin sonuç açıklama günlerinde bu soru adayların hep kafasını kurcalıyor. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi YDS için de ÖSYM herhangi bir sonuç açıklama saati belirtmiyor. Sonuçlar bugün 23.59'a kadar yani gün içinde herhangi bir saatte ilan edilebilir.

YDS SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM'nin bünyesindeki diğer sınavlarda olduğu gibi adaylar sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenecekler. Aşağıdaki bağlantı ile söz konusu sayfaya erişebilirsiniz.

YDS sonuçları için tıklayınız

YDS sınav sonucu sorgulama sayfasına erişim için yukarıdaki sayfada (sonuçlar ilan edildiğinde) T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir.