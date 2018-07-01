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YDT soru cevap anahtarı 2018: Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

YDT soru ve cevap anahtarı yayınlandı. Bugün öğleden sonra beş adet yabancı dil testi sınavının kitapçıkları ile birlikte cevap anahtarı ÖSYM tarafından paylaşıma açıldı. Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça soru ve cevapları haberimizde.

YDT soru cevap anahtarı 2018: Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı!

Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. Bu sene ilk defa uygulanan üniversite giriş sınavı yani yükseköğretim kurumları sınavı YKS'nin yabancı dil testi sınavı soru ve cevapları da erişime açıldı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça YDT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2018-YKS YABANCI DİL TESTİ SORU VE CEVAPLARI

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Almanca Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Arapça Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Fransızca Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - İngilizce Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Rusça Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2018 sınav takvimine göre YKS 23-24 Haziran'da yapılacaktı. Fakat erken seçim kararı ile YKS bir hafta ileriye ertelenmişti. 30 Haziran ve 1 Temmuz'da TYT ve AYT ve YDT olarak 3 oturumda yapılan yükseköğretim kurum sınavları sonuçları için verilen tarih değişmedi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Puanların açıklanması ile de tercih süreci başlayacak. Bölüm kontenjanları ve taban puanlarına göre tercihlerde bulunacaklar.

YKS PUANI HESAPLAMA

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

YKS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (TYT-AYT-Yabancı Dil)YKS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (TYT-AYT-Yabancı Dil)

AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

ORTA ÖĞRETİM PUANININ HESAPLANMASI

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacak.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacak. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacak.

Orta Öğretim puanı ve YSK puanı hesaplama ile ilgili çizelgelere ve diğer detaylara YSK kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

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