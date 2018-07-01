YDT soru cevap anahtarı 2018: Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı!

ÖSYM 2018 sınav takvimine göre YKS 23-24 Haziran'da yapılacaktı. Fakat erken seçim kararı ile YKS bir hafta ileriye ertelenmişti. 30 Haziran ve 1 Temmuz'da TYT ve AYT ve YDT olarak 3 oturumda yapılan yükseköğretim kurum sınavları sonuçları için verilen tarih değişmedi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Puanların açıklanması ile de tercih süreci başlayacak. Bölüm kontenjanları ve taban puanlarına göre tercihlerde bulunacaklar.

Yabancı Dil Testi soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. Bu sene ilk defa uygulanan üniversite giriş sınavı yani yükseköğretim kurumları sınavı YKS'nin yabancı dil testi sınavı soru ve cevapları da erişime açıldı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça YDT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS PUANI HESAPLAMA

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.