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Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.04.2018 03:11 | Son Güncelleme

Yeni doçentlik kriterleri neler? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı! Doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’te yayımlandı. Yeni doçentlik kriterleri neler? İşte yeni doçentlik kriterleriyle ilgili tüm detaylar...

Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yeni doçentlik kriterleri neler? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı! Bugünkü sayıda yayımlanan yönetmeliğe göre; doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılacak. Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

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DOÇENTLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Doçentlik başvurusu için; Türkiye’de doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak veya yurt dışında yapılmış ise denkliğinin kabul edilmiş olması, kurul tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek, kurulun görüşü üzerine YÖK tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek asgari sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak şartları getirildi.

DOÇENTLİK KOMİSYONU KURULACAK

Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Komisyonu oluşturulacak. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden oluşacak.

İHA

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