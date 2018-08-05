Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

2018’de liseye geçme aşamasındaki öğrenciler yeni sistemin ilk öğrencileri olarak LGS’ye girdiler veya yerel okul seçimi yaptılar. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile de öğrencilerin gideceği liseler belli oldu ancak tabii ki herkes istediği yere yerleşemedi. MEB, okul değişimi yapmak isteyen öğrencilere nakil başvurusu hakkı tanıyor. Peki nakil başvurusu nasıl yapılacak? İşte Ağustos’ta başlayacak ve e-okul üzerinden yürütülecek yerel yerleştirme ile merkezi yerleştirmeye esas 1. nakil başvurusu hakkında detaylar...

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.