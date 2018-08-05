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Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.08.2018 21:04 | Son Güncelleme

Yerel yerleştirme ve LGS sonuçlarının ilanı sonrası çok sayıda öğrenci istediği okula yerleşemedi hatta hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler oldu. Şimdi okul değiştirmek isteyen, yerleştirme sonucu problemli olan öğrenciler MEB’in yayımladığı boş kontenjanlara göre nakil başvurusu yapacaklar. İşte 6 Ağustos Pazartesi başlayacak ve 12 Ağustos Cuma sona erecek 1. nakil haftası hakkında detaylar ile MEB’in nakil başvuru kılavuzu...

Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

2018’de liseye geçme aşamasındaki öğrenciler yeni sistemin ilk öğrencileri olarak LGS’ye girdiler veya yerel okul seçimi yaptılar. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile de öğrencilerin gideceği liseler belli oldu ancak tabii ki herkes istediği yere yerleşemedi. MEB, okul değişimi yapmak isteyen öğrencilere nakil başvurusu hakkı tanıyor. Peki nakil başvurusu nasıl yapılacak? İşte Ağustos’ta başlayacak ve e-okul üzerinden yürütülecek yerel yerleştirme ile merkezi yerleştirmeye esas 1. nakil başvurusu hakkında detaylar...

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

TABAN PUANLARA VE BOŞ KONTENJANLARA DİKKAT

Veliler ile öğrencilerin nakil başvurusu yaparken boş kontenjanları dikkate almaları gerekiyor. MEB, geçtiğimiz hafta nakil başvurularına hazırlık olarak velilerin incelemesi için boş kalan kontenjanların listesini ve liselerin taban puanlarını yayımladı.

1. NAKİL BAŞVURU TERCİH LİSTELERİ

2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız

2018 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okulların tercih listeleri için tıklayınız

Yukarıdaki sayfalarda ekranda istenilen bilgiler ile il ve ilçenizi, okul türünü ayarlayıp okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini görebilirsiniz.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

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Burak Kılanç: Üniversiteyi görmeden tercih yapmayınBurak Kılanç: Üniversiteyi görmeden tercih yapmayın
Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)
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