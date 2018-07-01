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YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

YKS 2018'in ikinci oturumu olan AYT’de de sınavı kaçıran öğrenciler oldu. Kampüse koşarak giren bir öğrenci, saat 10.00’dan önce sınav binasına giriş yapamadığı için AYT’ye alınmadı. Aday, sınavı 3 dakikayla kaçırdığını söyledi. Öte yandan üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileler ise dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı

YKS 2018'in ikinci oturumu AYT için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonlara geldi. Geç kalan öğrenciler ise sınava alınmadı.
Sınava girecek adaylar polisler tarafından aranırken, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Adayların üzerilerinde bulunan anahtar, çakmak, telefon, kol saati, madeni para, peçete ve kağıt gibi eşyalar içeriye alınmadı. Sınava girmek için Erzincan Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu'na gelen öğrencilerden biri, polisler sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada sınav giriş belgesinin olmadığı uyarısı üzerine dışarı çıktı.

yks 2018 ayt sınavı

Sınav giriş belgesini alıp tekrar sınav salonuna gelen genç saatin 10.00 olması nedeniyle sınav salonunun kapısının kapatılmasıyla sınava giremedi. Bir başka genç ise geç kalınca sınav giriş kapının önünde yetkililerin kapıyı açmasını bekledi fakat çabalarından sonuç alamadı.

kapıda yks

Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileler ise dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

erzıncan


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaw geç kalmak nedir allah aşkına bu kadar mallik olmaz ben her gün iş yerine geç kalmayabilir diye 5 defa alarm kuruyorum uykum çok ağır olduğu halde gidiyorum sınav saatine bak geç kalmaya bak umursamamazlik disiplinsizlik dir
Maaş kuyrukları nasıl gece 00:00 dan önce sıraya dizilir mikket sınavda da öyke olması gerek yoksa son dakika golü sadece futbolda olur
Allah yardımcısı olaun bundan sonra ki zamanda ama sabah 6-7 de sınav yerine gidenler var nasıl geç kalıyorsun hayatının sınavına anlamış degilim gece 10 da da yapslar geç kalıcak olur
demwkki mesele 15 dakika değil
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