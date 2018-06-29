YKS 2018: Sınavda dikkat edilecekler ve yasaklar! Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek.

Son olarak 3. oturum olan yabancı dil testi 1 Temmuz 2018 Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak. 120 dakika yani 2 saat sürecek olan 17.45'te sona erecek.

ÖSYM'nin açıkladığı üniversite sınavı oturum planına göre YKS 1. oturum temel yeterlilik testi 20 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürecek olan sınav 12.15'te sona erecek.

Üniversite sınavı için artık saatler kaldı. 2018 yılının üniversite giriş sınavı öğrenciler için bir ilk olacak. YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı Cumartesi ve Pazar günleri 3 oturum halinde gerçekleştirilecek.

KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!

Adayların sınava girerken sınava giriş belgesi yanında mutlaka resimli bir geçerli kimlik de ibraz etmeleri gerekiyor. ÖSYM, nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, KK.T.C kimlik kartı, mavi veya pembe kart kimliklerini geçerli olarak kabul etmektedir. ÖSYM, sürücü belgesi, mele kimlik kartları vb diğer tüm belgeleri kesinlikle kimlik kartı olarak kabul etmemektedir.

Adaylar sınava giriş belgesi ve geçerli bir kimlikleri olmadan sınava giremeyecekler. Adayların sınav süresi boyunca kimlik belgelerini sıra üzerinde tutmaları gerekiyor.

SINAVA GİRERKEN KALEM, SİLGİ VE SU GETİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM adaylara, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçece ve şeker verecektir. Adaylara kendi kalem, silgi ve kalemtıraşları ile sınava giremezler. Şeffaf bir pet şişe ile yanınızda su getirebilirsiniz.

SINAV SALONUNA EN SON SAAT KAÇTA GİRİLEBİLİR?

ÖSYM, geçtiğimiz yıl sınavlarda uygulanan, salona 15 dakika erken girme şartını kaldırdı. Yani sınavların başlangıç saatinden (10.00 ve 15.30) sonra sınav salonuna aday alınmayacak. Ancak ÖSYM adaylara sınavdan 1 saat önce sınav binasında bulunmalarını tavsiye ediyor.

