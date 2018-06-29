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YKS 2018: Sınavda dikkat edilecekler ve yasaklar! Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

İyi bir gelecek umuduyla 30 Haziran 2018 günü binlerce öğrenci üniversite sınavına girecekler. Bu sene ilk defa uygulanacak yeni sınav sisteminde öğrenciler soruların nasıl olacağını merak ediyor ve sınav yaklaştıkça heyecan artıyor. Peki yarın ve ertesi gün öğrencileri nasıl bir sınav oturum süreci bekliyor, oturumlar saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS 2018: Sınavda dikkat edilecekler ve yasaklar! Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Üniversite sınavı için artık saatler kaldı. 2018 yılının üniversite giriş sınavı öğrenciler için bir ilk olacak. YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı Cumartesi ve Pazar günleri 3 oturum halinde gerçekleştirilecek.

SINAVLAR KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM'nin açıkladığı üniversite sınavı oturum planına göre YKS 1. oturum temel yeterlilik testi 20 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürecek olan sınav 12.15'te sona erecek.

  1. oturum yani alan yeterlilik testleri ise 1 Temmuz 2018 Pazar günü gene sat 10.00'da başlayacak. 180 dakika yani 3 sat sürecek olan sınav 13.00'da sona erecek.

Son olarak 3. oturum olan yabancı dil testi 1 Temmuz 2018 Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak. 120 dakika yani 2 saat sürecek olan 17.45'te sona erecek.

SINAVDAN KAÇTA ÇIKABİLİRSİNİZ?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek.

KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!

Adayların sınava girerken sınava giriş belgesi yanında mutlaka resimli bir geçerli kimlik de ibraz etmeleri gerekiyor. ÖSYM, nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, KK.T.C kimlik kartı, mavi veya pembe kart kimliklerini geçerli olarak kabul etmektedir. ÖSYM, sürücü belgesi, mele kimlik kartları vb diğer tüm belgeleri kesinlikle kimlik kartı olarak kabul etmemektedir.

Adaylar sınava giriş belgesi ve geçerli bir kimlikleri olmadan sınava giremeyecekler. Adayların sınav süresi boyunca kimlik belgelerini sıra üzerinde tutmaları gerekiyor.

SINAVA GİRERKEN KALEM, SİLGİ VE SU GETİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM adaylara, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçece ve şeker verecektir. Adaylara kendi kalem, silgi ve kalemtıraşları ile sınava giremezler. Şeffaf bir pet şişe ile yanınızda su getirebilirsiniz.

SINAV SALONUNA EN SON SAAT KAÇTA GİRİLEBİLİR?

ÖSYM, geçtiğimiz yıl sınavlarda uygulanan, salona 15 dakika erken girme şartını kaldırdı. Yani sınavların başlangıç saatinden (10.00 ve 15.30) sonra sınav salonuna aday alınmayacak. Ancak ÖSYM adaylara sınavdan 1 saat önce sınav binasında bulunmalarını tavsiye ediyor.

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