YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüksek Öğretim Sınavı (YKS), dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugün gerçekeleşen Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Dil Yeterlilik Testi'nin (YDT) tamamlanmasıyla sona eriyor. Sınavların bitmesiyle onbinlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlenirken, YKS 2018 TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI



TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğunu belirten Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YKS SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Sonuçlar açıklanmadan önce hayati bir öneme sahip olan YKS soru ve cevaplar için ÖSYM'den duyuru bugün geldi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde ulaşılabilme imkanı sağlanacak. Öte yandan ÖSYM Başkanı Özer de "YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını" söyledi.

YKS 2018 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nn yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 YKS'nn açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.

