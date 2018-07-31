YKS birincisi kim oldu? İşte 2018 YKS Türkiye birincisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler merak edilmeye başlandı. YKS sayısal ve birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tüm soruları doğru cevaplayarak birinci olan öğrencinin Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi’nden Mustafa Emir Gazioğlu olduğu açıklandı. Gazioğlu, sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyledi.
'SONUÇLAR AÇIKLANINCA İLK AİLEMLE PAYLAŞTIM'
Öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade eden Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım” dedi. “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Ancak çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor” diye konuşan Gazioğlu, kendisi için en iyi olacağına inandığı üniversiteyi seçeceğini söyledi.
Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir, “Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Emir’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Emir’e ayrıca üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı
Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...
Kadınlar IŞİD tecavüzlerini anlattı, her satırı korkunç
Bu gece gökyüzüne bakın! Gözlerinize inanamayacaksınız!
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor
Safranbolu'da 3 milyon yıllık mağara
Okuyucu Yorumları 0 yorum