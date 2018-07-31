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YKS birincisi kim oldu? İşte 2018 YKS Türkiye birincisi

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye gören öğrenciler de belli olmaya başlarken 'YKS Türkiye birincisi kim oldu?' sorusu da yanıt buldu. YKS sayısal ve TYT puan türlerinde Türkiye birincisinin İstanbul’dan öğrenci Mustafa Emir Gazioğlu olduğu açıklandı.

YKS birincisi kim oldu? İşte 2018 YKS Türkiye birincisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler merak edilmeye başlandı. YKS sayısal ve birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tüm soruları doğru cevaplayarak birinci olan öğrencinin Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi’nden Mustafa Emir Gazioğlu olduğu açıklandı. Gazioğlu, sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyledi.

'SONUÇLAR AÇIKLANINCA İLK AİLEMLE PAYLAŞTIM'

Öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade eden Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım” dedi. “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Ancak çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor” diye konuşan Gazioğlu, kendisi için en iyi olacağına inandığı üniversiteyi seçeceğini söyledi.

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir, “Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Emir’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Emir’e ayrıca üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.

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