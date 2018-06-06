HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.06.2018 04:27 | Son Güncelleme

YKS’ye 25 gün kala YÖK, adayların puanlarının hesaplanabilmesi için şart olan 0.5 ham puan kuralını değiştirdi. Adaylar, YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe ve Matematik’ten, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’nde de sorumlu oldukları iki testten 0.5 puan almak zorundaydı. Şimdi tek testten yarım net çıkaranın puanı hesaplanacak.

YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

Açıklandığı tarihten itibaren sürekli değişikliğe uğrayan, son olarak da seçimler yüzünden bir hafta ötelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yine değişiklik oldu. Sınava 25 gün kala YÖK, adayların puanlarının hesaplanabilmesi için şart olan 0.5 ham puan yani yarım net çıkarma kuralını değiştirdi.

0.5 ham puanının kaldırılması gerektiği uzun süredir tartışılıyordu. Bu kurala göre YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylar Türkçe ve matematik testlerinden 0.5 ham puan yani yarımşar net çıkaramazlarsa puanları hesaplanmayacaktı. Aynı şekilde sınavın ikinci oturumunda da Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) adaylar sorumlu oldukları iki testten de 0.5 ham puan almak zorundaydı.

YÖK KURALI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

YÖK bu kuralla ilgili değişiklik yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre artık adaylar her iki testten değil, yalnızca bir testten de 0.5 ham puan alır yani yarım net çıkarırsa puanları hesaplanacak. YÖK’ün 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında aldığı karar şöyle: “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin en az birinden en az 0.5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerek.”

YENİ KILAVUZ YAYIMLANDI

2018 YKS Kılavuzu da şöyle değişti: “TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi’nden en az 0.5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır. AYT ve YDT’de adayların puanlarının (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanabilmesi için ilgili testlerin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmek. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.”

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Çocuk bakımevi ilk mezunlarını verdiÇocuk bakımevi ilk mezunlarını verdi
Liseliler dünya sorunlarına İAÜ’de çözüm arayacakLiseliler dünya sorunlarına İAÜ’de çözüm arayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yks ham puan kuralı puan hesaplama

En Çok Okunan Haberler

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

İlginizi Çekebilir

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

AÖF sınavı sonuçları 2018 açıklandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

AÖF sınavı sonuçları 2018 açıklandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! MEB, LGS sonuçları açıklanma tarihini değiştirdi!

2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! MEB, LGS sonuçları açıklanma tarihini değiştirdi!

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS saat kaçta? LSG soru - cevapları yayınlandı mı? LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS saat kaçta? LSG soru - cevapları yayınlandı mı? LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.