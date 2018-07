YKS maratonu AYT ve YDT oturumları ile sona eriyor

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR? AYT, YDT NEDİR?



TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Test, Sosyal Bilimler Test, Temel Matematik Test ve Fen Bilimleri Test yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim

programlarından (müfredat) sorumludur.

AYT’de adaylara, Türk Dil ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematikle Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testler cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testler cevaplayabileceklerdir. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği

yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. Bütün adayların TYT’ye girmesi zorunludur. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türler ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak AYT ve/veya YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.