YKS maratonu AYT ve YDT oturumları ile sona eriyor

Bugün YKS'nin AYT ve YDT oturumlarıyla birlikte 2018 YKS sınav maratonu sona erecek. Dün YKS'nin ilk ayağı olan TYT tamamlanmıştı. Bugün ise, üniversite adaylarının gözü AYT ve YDT sınavına çevrildi.

AYT VE YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



AYT sınavı, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT ise, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları

gerekmektedr.

ÖSYM 15 DAKİKA KURALI GEÇERLİ Mİ?



Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra

sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.